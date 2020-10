La línea 144 contra la violencia de género recibió más de 74 mil consultas

La importancia de la Línea 144

Las estadísticas

La Línea 144 destinada a prevenir y contener distintas situaciones de violencia de género recibió entre enero y agosto de este año 74.309 comunicaciones, de las cuales 53.081 corresponde al período de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) que comenzó el pasado 20 de marzo, según un reporte que difundió este miércoles el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.El 91 por ciento de las personas agresoras son varones; en el 43 por ciento de los casos, quien comete las agresiones es una ex pareja y casi en la misma proporción quien agrede es la pareja actual (40%).Además, 1.797 personas en situación de violencia asistidas tenían medidas de protección vigentes.El promedio de comunicaciones diarias recibidas en la Línea 144 en el mes de agosto fue de 306 llamadas, mientras que el promedio diario entre enero y el 20 de marzo había sido de 199 llamadas, y el promedio entre el 20 de marzo y el mes de agosto había alcanzado las 250.En marzo 2020 se recibieron 1.124 comunicaciones menos por violencia de género que durante el mismo mes de 2019 (-19%): mientras que en abril de 2020, ya bajo los efectos del ASPO, se recibieron un total de 1.735 comunicaciones más (+23%).Entre mayo y agosto, la tendencia se mantuvo: en 2020 se recibieron 2.011 consultas más que en mayo de 2019 (+26%); en junio el aumento fue de 2.217 consultas (+29%); en julio de 2.601 (+31%) y en agosto de 1.720 (+23%).El director de la Línea 144, Esteban Buzzalino, afirmó este miércoles en diálogo con Télam que "el aumento de consultas que se dio este año entendemos que no está directamente vinculado al ASPO, sino que en estos meses hemos incorporado unas cincuenta personas al equipo y eso permitió aumentar mucho la capacidad de atender llamadas; además abrimos vías de comunicación a través de correo electrónico y el servicio de mensajería WhatsApp que también están funcionando"."Otra situación que alienta el aumento de las consultas es que en estos meses pudimos invertir más en campañas de publicidad y concientización; seguimos viendo que el 89 por ciento de las consultas son por episodios de violencia doméstica cuando en realidad hay otros tipos de violencia que no tienen tanta visibilidad, hace poco pudimos hacer una campaña sobre la violencia obstétrica y vimos cómo aumentaron las denuncias" de este tipo de situaciones, ejemplificó."El volumen de las denuncias tiene que ver con el grado de conocimiento y concientización sobre las distintas violencias, la Línea 144 es una herramienta de asesoramiento y contención que luego deriva a las oficinas correspondientes los casos con distintas complejidades", completó Buzzalino.Entre enero y agosto de 2020 se realizaron 20.369 intervenciones, de las cuales 12.038 (59%) fueron en la provincia de Buenos Aires; 3.234 (16%) fueron en la ciudad de Buenos Aires; 876 (4%) fueron en Santa Fe; 796 (4%) en Mendoza; 585 (3%) en Córdoba; 557 (3%) en Tucumán; 289 (1%) en Salta; 282 (1%) en Jujuy; 154 en Chaco; 147 en Entre Ríos; 129 en Río Negro; 128 en San Juan; 121 en Santiago del Estero; 121 en Neuquén; 116 en San Luis; 104 en Misiones; 89 en Corrientes; 77 en Formosa; 63 en Chubut; 57 en Catamarca; 50 en La Rioja; 25 en Santa Cruz; 21 en Tierra del Fuego y 14 en La Pampa.El 89 por ciento de estas intervenciones corresponde a la modalidad de violencia doméstica y casi la totalidad de las personas refirieron sufrir violencia psicológica por parte de su agresor, mientras que un 67 por ciento refirió haber sufrido violencia física y en tercer lugar un 36 por ciento afirma haber sufrido violencia económica.El 13 por ciento manifestó haber sufrido hechos de violencia sexual y en el 14 por ciento de los casos se utilizó un arma de fuego o punzocortante.