Cuatro provincias acordaron protocolos para trasladar pacientes entre distritos

Las provincias de La Pampa y Córdoba acordaron un protocolo para la atención de pacientes con coronavirus cuyo estado sea crítico que contempla agilizar y optimizar sus traslados entre esos dos distritos, al tiempo que Chubut hizo lo propio con pacientes oncológicos y graves de la provincia de Río Negro, mientras que mantiene acuerdos de circulación con Santa Cruz y con Chile.El convenio entre las autoridades sanitarias de La Pampa y de Córdoba, busca mejorar la atención en medio de las dificultades que se generan entre las poblaciones fronterizas de ambas provincias durante la pandemia y establece bases para autorizar los traslados sanitarios entre una y otra provincia, a fin de permitir la asistencia de pacientes críticos, según precisó la Agencia Provincial de Noticias de La Pampa.El diálogo entre las autoridades comenzó para buscar soluciones a situaciones confusas derivadas de las diferencias de protocolos de ambas provincias para la atención sanitaria, que complejizaban el traslado de pacientes.El subsecretario de Salud de La Pampa, Gustavo Vera, señaló al respecto que "el protocolo establece los pasos, que nunca se interrumpieron y continúan con el protocolo vigente, para cubrir las emergencias en Clínica Santa Teresita fiscalizados por la provincia"."También se permitirá el paso de profesionales desde La Pampa a Huinca Renancó, siempre para la cobertura de emergencias, no lo programado ni así tampoco los cuidados paliativos, será solo urgencia y emergencia", aclaró.Por su parte, el ministro de gobierno del Chubut, José María Grazzini, aseguró que están vigentes por "razones humanitarias y sanitarias" acuerdo con las provincias vecinas de Río Negro y Santa Cruz, y también con Chile a través de cancillería."En el caso de la provincia de Río Negro se atendió la situación puntual de los pacientes oncológicos y graves para que circulen en el marco de los protocolos y con Santa Cruz para las tareas propias de la actividad petrolera porque transitan por el puesto Ramón Santos (punto límite) trabajadores de los yacimientos que circulan desde y hacia la vecina provincia", detalló Grazzini.A su vez, se firmaron convenios con Chile a través de cancillería para el tránsito sobre la ruta 40 entre Paso Huemules (sudoeste de Chubut) y Lago Puelo que utilizan los camiones de carga del vecino país que obligatoriamente deben ingresar a territorio argentino para llegar hasta el norte de su geografía y viceversa.Por su parte, Mendoza no exige convenios para la circulación de personas provenientes de otras provincias y quienes ingresan a territorio mendocino, con o sin domicilio en la provincia, deben hacer una cuarentena obligatoria de 10 días en un alojamiento (hotel o cabaña) que destina el Gobierno provincial."Las únicas excepciones que se hacen es por cuidado de un familiar directo enfermo y que no pueda asistirse o no tenga quien, por la edad (75) o por sufrir alguna enfermedad que requiera una condición o atención especial, situación que debe acreditarse mediante certificados médicos", informaron desde el ministerio de Salud.