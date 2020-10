Bailable en pub habilitado: No hubo sanciones para los dueños del local

Policiales Mas de 100 personas participaron de un bailable en un pub habilitado

Más de 100 personas participaron de un bailable en un pub de la localidad de Villa del Rosario (departamento Federación) durante la noche de este sábado. A través de las redes sociales, circularon imágenes en las que se los que advertían luces, música de DJ a alto volumen y el no respeto al distanciamiento.Fueron al menos dos los lugares que están habilitados como bares los que no cumplieron con los protocolos de bioseguridad y "armaron un baile" en el trascurso de la noche.A su vez, explicó que hay que cumplir con las normas y valorar que Villa del Rosario tiene un caso positivo activo de Covid-19 en la actualidad.Tras una reunión que mantuvieron las autoridades municipales y policiales con los responsables de los locales gastronómicos,pudo confirmar que no se registraron sanciones para los propietarios de los mismos tras incumplimientos a los protocolos impuestos por Covid-19. "Solo hubo un apercibimiento", supo este medio.Por su parte, la intendenta afirmó que la próxima vez que estos lugares no cumplan con las normas, deberán ser clausurados. Perini expresó que como gobierno local tienen que hacer cumplir con la normativa nacional y provincial, teniendo en cuenta que se está en una pandemia y en una compleja situación.Al ser consultada sobre por qué cree que se llega a estas situaciones, estimó que es porque la sociedad esta "saturada y agotada". Seguidamente comentó que desde el municipio continúan con el control y prometió que los mejorarán.