Suero equino contra el Covid-19: "Todo viene muy bien", dijo Salvarezza

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, dijo que "tenemos noticias de que todo viene muy bien" en relación a los estudios clínicos que se están llevando adelante con suero equino hiperinmune como tratamiento contra el coronavirus y recordó los recientes resultados "positivos" del ensayo hecho con ivermectina."Hay dos desarrollos que posiblemente, y lo digo así porque el Ministerio de Salud todavía no confirmó, que son la ivermectina y el suero equino hiperinmune que se producen en el país y podrían usarse como tratamiento contra la Covid-19", expresó Salvarezza en diálogo con la radio online FutuRock.Se trata del proyecto "Evaluación del efecto antiviral del fármaco ivermectina contra Sars-CoV-2", a cargo de un consorcio público-privado liderado por Alejandro Krolewiecki del Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales de la Sede regional Orán de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), que recibió financiamiento de la Agencia I+D+i en el marco de la Convocatoria de Ideas-Proyecto Covid-19 de la "Unidad Coronavirus" por un monto de $6.000.000.Hace unas semana se anunció que sobre 45 pacientes con la enfermedad leve a moderada, de los cuales a 30 se les suministró ivermectina y a 15 no, "los que recibieron ivermectina presentaron una respuesta antiviral significativamente diferente a los no tratados" que se evidenció "en la disminución más profunda de virus en secreciones".Salvarezza sostuvo que "la ivermectina se fabrica en el país, se utiliza para otras enfermedades y tiene un costo relativamente bajo".En referencia al suero equino hiperinmune, que es un desarrollo de las empresas Inmunova y el Instituto Biológico Argentino (BIOL) con investigadores del Conicet, "se encuentra en pleno ensayo clínico con 200 pacientes".Al ser consultado acerca de que en caso de que estas drogas reciban la aprobación de Salud estarán disponibles inmediatamente, Salvarezza expresó que "en el caso de la ivermectina entiendo que sí porque es un fármaco que ya se produce en el país".En relación al suero equino describió que "las empresas ya lo están produciendo de manera que, en caso de que los resultados del ensayo sean favorables esté disponible inmediatamente".