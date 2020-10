Asaltaron a una jubilada y la amenazaron con contagiarle coronavirus

Una jubilada, de 92 años, fue asaltada en su vivienda por dos delincuentes, quienes la maniataron y la amenazaron con contagiarla de COVID-19 si no se callaba.



El repudiable hecho ocurrió el viernes, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, aunque tuvo inicio el jueves. Aquel día, los malvivientes le tocaron el timbre a la adulta mayor y se presentaron como trabajadores de la empresa prestadora del servicio eléctrico. Así, alegaron que había un "exceso de tensión".



"Le dije que no los dejaba pasar y me pidieron que bajara la térmica. Ese día se fueron y volvieron el viernes a la mañana", detalló la víctima, llamada Elena.



Ya en el día del robo, los ladrones volvieron a acercarse a la casa y reiteraron que "había mucho exceso de corriente".



"Salí a bajar la térmica y la puerta quedó abierta. Se ve que él subió por el techo y bajó por la escalera", planteó la mujer. De esta manera, uno de los delincuentes le apareció por detrás y luego, le abrió a su cómplice. "Me dijo dame toda la plata que tenés y se la tuve que dar", admitió la jubilada y contó que la amenazó: "Me dijo 'callate la boca, no hables, porque tuve coronavirus y te puedo contagiar'".



La víctima le imploró a los asaltantes que no la encerraran porque eso le genera "una sensación de ahogo" y un delincuente, que le dejó la puerta entreabierta, le ató las manos y la amordazó. Los chorros se llevaron 30.000 pesos que había cobrado Elena a principio de mes de la jubilación y era todo lo que tenía en la billetera.