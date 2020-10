La provincia de Santa Fe anunciaría la apertura de más actividades

Este viernes habrá nuevos anuncios de medidas por parte del gobernador Omar Perotti, en el marco de la pandemia y la etapa de distanciamiento social. En la nueva línea de "convivencia" con el virus, modalidad que implica consecutivas ampliaciones y restricciones de rubros, siempre con el objetivo de evitar las aglomeraciones y mantener a raya la movilidad, se espera la reapertura de algunas actividades que habían vuelto para atrás hace algunas semanas. Entre ellas, se baraja la ampliación de las obras de construcción, actualmente limitadas a 10 trabajadores, habilitar la gastronomía en los shoppings y atención en inmobiliarias con turnos.



Al respecto, el coordinador de Atención Sanitaria del Tercer Nivel del Ministerio de Salud provincial, Rodrigo Mediavilla, dijo que "el coronavirus se va a quedar mucho tiempo", por lo que "hay que intentar aprender a construir una nueva normalidad en la que se pueda convivir con el virus". Para el médico, "los casos no van a desaparecer por varios meses, y lo importante es que el sistema pueda responder a ellos", aunque hay preocupación porque desde hace un mes la ocupación de camas críticas en la ciudad no baja del 90 por ciento.



"Nosotros vamos a repetir la película de Europa, donde siguen con 12 mil casos por día como hubo hace poco en España", apuntó. Y dijo que si bien los equipos de salud se fijan en el aspecto sanitario, el gobernador "tiene que equilibrar todos los aspectos". "No se puede estar en fase 1 durante 10 meses, por una cuestión de caída de la economía. El mundo juega a un vaivén entre aperturas y cierres", consideró Mediavilla.



El gobierno provincial, entonces, parece trabajar en esa línea. Gastronomía, gimnasios y otros rubros como peluquería cumplen en Rosario su segunda semana desde que volvieron a trabajar. Bares y restaurantes exploran por estas horas las formas de poner en práctica la utilización del espacio público para ampliar su capacidad al aire libre, atentos a que tienen una limitación al 30 por ciento de clientes bajo techo. En la carpeta de la provincia también están los salones de eventos para que se transformen en comedores, aunque más a largo plazo.



En tanto, esta semana Perotti habilitó la vuelta de los shoppings, pero solo con locales comerciales. El sector está en conversaciones para ampliar la apertura a los espacios gastronómicos y equipararlos así con los bares y restaurantes, que ya abrieron con restricciones hace unos 10 días. Esto estará muy sujeto a los controles de protocolos que se están haciendo esta semana, aunque fuentes provinciales aclararon que algunos comercios fiscalizados están mostrando faltas.



Paradójico

Es que en algunos lugares, como el Alto Rosario, se da la paradójica situación de tener firmas como Rock&Fellers o Tea Connection abiertas, porque los establecimientos están separados del shopping, mientras todo el resto de propuestas gastronómicas al interior de la superficie permanecen cerradas. Los gerentes confían en que esto sucederá en el corto plazo. Cines y juegos infantiles seguirán cerrados.



Otro sector que que se está evaluando es el de inmobiliarias, con turnos presenciales. Y el rubro que quizás se amplíe, por su rol dinamizador de la economía, es la construcción. Luego de estar limitadas a 5 obreros, lo que provocó el cierre de la mayoria, hace una semana y media se les aumentó el límite a las obras privadas para tener hasta 10 trabajadores, más subcontratistas y personal técnico. Existe la posibilidad de que el viernes se anuncie la ampliación por encima de ese techo, según la cantidad de metros cuadrados.



"Es difícil sostener ese límite, sobre todo en las construcciones más grandes", confesó un funcionario del municipio. Desde la cámara local se mostraron expectantes por la perspectiva: "Las gestiones son constantes. Pedimos volver a más de 10, con una autorización especial de la Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad, llamada certificado de opinión favorable, como se estaba trabajando antes de las restricciones", comentó un dirigente.



Jardines

En tanto, no descartan la vuelta de los jardines antes de fin de año. "No es descabellado pensar en jardines maternales abiertos antes de fin de año". La frase es del secretario de Comercio de la provincia, Juan Marcos Aviano, quien planteó que la apertura no sería solo para tareas de inscripción para el próximo ciclo, sino con la presencia de niños en las aulas con protocolos estrictos, pero dependerá obviamente de la evolución de casos Covid.



El funcionario aclaró que "el esquema de reapertura siempre apunta a antes de fin de año", pero no confirmó ni descarta ninguna posibilidad. En ese sentido, adelantó que intentarán, a modo de prevención, "recrear un ambiente en cada sala donde no haya nadie con factores de riesgo en su grupo familiar, y si los niños van al jardín, al regresar a casa no tienen que tener contacto con un adulto mayor".



"Tenemos que ver que haya curva descendente de contagios y, con las proyecciones de expertos, plantear las aperturas, siempre y cuando eso no vaya a generar otro problema. La curva de descenso, cuando aparezca, será importante, según afirman los responsables de salud", dijo Aviano. Y adelantó que "lo importante es calmar las ansias y las expectativas de los sectores que están muy complicados". Incluso, reveló que el viernes o el martes próximos se reunirá con los jardines, para determinar el protocolo y plasmarlo. (La Capital)