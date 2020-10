Provincias probarán turismo de fin de semana largo con restricciones

Lejos de las expectativas que había generado el turismo en los últimos fines de semana largos de julio y agosto, las provincias se preparan ahora para el feriado del lunes con más cautela, a causa del avance de la pandemia en el interior. En paralelo, los gobernadores siguen con atención la reapertura de vuelos de cabotaje, que permitirá empezar a activar el sector, como puesta a punto de cara a la temporada de verano. El consejo interministerial de Nación acordó que es prioritario que se habilite el turismo veraniego tras la parálisis desde marzo; y ahora trabajan en los protocolos el Ministerio de Turismo y Deportes de Matías Lammens y el de Transporte de Mario Meoni. En ese sentido, Lammens mantuvo una reunión con los intendentes de los municipios bonaerenses de la Costa Atlántica (ver aparte).



Antes del septiembre negro para las provincias respecto al Covid, se llevaron a cabo experiencias que habían dado oxígeno a uno de los sectores más golpeados por el aislamiento. Sin embargo, la acelaración de la curva de contagios llevó a retrocesos también para la actividad turística. Así, mientras algunas provincias, como Salta, bajaron el pulgar para este fin de semana, en otros distritos habrá posibilidades más acotadas. En ese sentido, se destaca la prueba piloto que hará San Juan en Calingasta con 1.500 vehículos habilitados.



En cuanto a experiencias de ese tipo, la que Río Negro pensaba llevar a cabo desde el pasado viernes para anticiparse al retorno de los vuelos, quedó en stand by. En la provincia gobernada por Arabela Carreras esperan luz verde de Nación para la llegada de un "turismo burbuja" que permitirá a 500 personas viajar desde el Alto Valle a Bariloche, con protocolos especiales, seguros médicos con cobertura Covid y una app de seguimiento y control. "En lo único que pudimos avanzar fue en crear desde la municipalidad de Bariloche un registro de alojamientos para estar listos", mencionaron a este medio desde la provincia.



Donde sí habrá una experiencia a modo de prueba es en San Juan, donde la administración de Sergio Uñac dio aval a Calingasta, la primera localidad que reabrirá el turismo interno tras la marcha atrás a Fase 1 a finales de agosto.



"Activaremos por partes. Por la necesidad del departamento Calingasta de reactivar el turismo interno será este fin de semana", explicó la ministra de Turismo provincial, Claudia Grynszpan. Anteriormente, San Juan había tenido ocupación total en las plazas hoteleras habilitadas, tanto en julio como en agosto.



Ahora, los protocolos se mantendrán, pero se agregará la carga controlada del destino y se tomó la determinación de que puedan ingresar hasta 1500 vehículos. "Se les solicita a las personas que tengan o vayan a hacer reservas que saquen el permiso porque tiene un tope", agregó Grynszpan.



Otra novedad es el límite horario. El ingreso a Calingasta estará habilitado de 8 a 20 horas. Al respecto Grynszpan explicó: "La situación es distinta que en julio, así es que controlaremos la cantidad de las personas que ingresan al departamento para que sea ordenada en beneficio no sólo de sector turístico, sino de toda la comunidad". Intermedio Otros distritos, en tanto, abortaron el turismo interno, como las norteñas Salta y Jujuy, pioneras en dar ese paso en los inicios de la pandemia, pero a causa del pico de contagios en ambas provincias, los gobernadores Gustavo Sáenz y Gerardo Morales decidieron no avanzar para este fin de semana. En tanto, en Tucumán, hubo una salida intermedia. La gestión de Juan Manzur levantó el pulgar a hotelería y gastronomía para los tucumanos, pero bloqueó opciones de entretenimiento. "Habilitamos la hotelería, para que se pueda hacer turismo interno en establecimientos registrados. Habrá permisos para transitar y llegar a ese destino, principalmente en el interior de la provincia, donde hay cabañas y espacios abiertos", dijo a este medio Sebastián Giobellina, presidente del Ente Tucumán Turismo. Y agregó: "No está habilitado el turismo en general: museos, cines, teatros, centros de interpretación. La idea es que la gente esté dentro de un establecimiento con todas las normas de seguridad y que pueda disfrutar de un fin de semana largo".



También un camino intermedio se dará en Mendoza o Tierra del Fuego. En la primera, el gobierno de Rodolfo Suarez mantiene abierta la actividad turística para los habitantes de la provincia, pero los intendentes tienen opción de pisar el freno. Así, en San Rafael se restringió el acceso de visitantes y en Malargüe "se puede hacer turismo interno en Las Leñas y Los Molles, pero no en la villa cabecera y otros lugares", dijeron desde despachos mendocinos.



En Tierra del Fuego, en tanto, la administración de Gustavo Melella levantó la barrera en Ushuaia para que los habitantes de la capital provincial pueden recorrer los centros invernales. En Río Grande sólo tendrán a disposición un puñado de actividades, como la pesca.