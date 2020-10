Dramático testimonio de una joven que perdió a casi toda su familia en 20 días

Una joven de 18 años contó con tremendo dolor que sufrió la muerte de cuatro integrantes de su familia por el coronavirus y se quedó sola con sus hermanos. En el momento más triste de su vida, grabó un video contando su historia y pidió que la gente tome conciencia respecto al virus que afecta a todo el mundo.Sasha, de Lomas de Zamora (sudoeste del Gran Buenos Aires), explicó que la tragedia se desencadenó en apenas 20 días: el 4 de septiembre murió su abuela, el 14 su mamá, el 22 su tío y el 24 murió su papá. Todos habían padecido síntomas terribles y una involución dolorosa en la salud de cada uno.

"El coronavirus no es un invento, es algo que existe"

"Mi padre tenía asma y EPOC y mi madre padecía de fibrosis pulmonar idiopática, vivía con oxígeno y teníamos miedo de que falleciera. El coronavirus lo que hizo a mi mamá fue comerle el poco pulmón bueno que ella tenía, por eso murió. A mi padre no lo reconocí, no tenía pelo, estaba re flaco y muy pálido. Nunca nos imaginamos que este virus iba a producir esto, los fulminó a todos", contó Sasha.Además, la joven denunció que su familia se sintió abandonada por el Estado y que no recibió ningún tipo de asistencia: "Hay un montón de gente que ha tenido coronavirus y no ha sido hisopada. ¿Por qué? En el hospital me han dicho que no tiene relevancia hisoparse. No quieren gastar en nosotros. Hay un montón de pobres que se están muriendo, mientras los ricos obtienen plasma y pueden salvarse".Finalmente, la adolescente se refirió a quienes subestiman el virus y pidió más conciencia para que otras familias no tengan que pasar por la situación que está viviendo ella."Quieren que se abran shoppings, tomar una birrita, hacen marchas anticuarentena. Es un comentario estúpido e ignorante decir que el coronavirus no es nada, que es algo que no existe. Les diría que tengan un poco de empatía, porque a lo mejor ellos se contagian y no mueren, pero se mueren los que se cuidan".