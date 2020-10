Gualeguaychú: Padres y estudiantes de sexto año piden el regreso a clases

Foto 1/2 Foto 2/2

Padres de diferentes establecimientos educativos de la ciudad de Gualeguaychú, reclamaron en la Departamental de Escuelas el regreso a clases con protocolos de bioseguridad. En el marco de la manifestación que tuvo lugar en la mañana de este martes, hicieron entrega de un petitorio donde plasmaron el pedido.



Marta Landó, directora de la Departamental de Escuelas, se refirió al reclamo de los estudiantes y dijo estar "de acuerdo con que los chicos que están terminando primaria y secundaria puedan volver a la escuela".



En otro tramo, se refirió a la adaptación de los alumnos a las clases virtuales y afirmó que "estamos en alrededor de un 30 por ciento de chicos que no lograron conectarse".



Sobre las condiciones de bioseguridad para el retorno a los establecimientos educativos, Landó remarcó a Reporte 2820 que están a la espera de "nuevas partidas del Consejo General de Educación (CGE) para garantizar los protocolos de sanitización correspondientes". La palabra de padres y alumnos Los estudiantes, asistieron al reclamo con su campera de promoción. "Estamos en una etapa muy importante, que es el cierre de la etapa educativa de 14 años. Sabemos que no vamos a volver a las clases como antes, pero sí pedimos crear un nuevo lugar de encuentro aunque sea algunas veces por semana, como se han autorizado otras actividades", explicó Victoria.



Una de las mamás del grupo contó que "pedimos que terminar la escuela secundaria no sea simplemente apagar la computadora, como dice el cartel".



"Los estudiantes ven pasar las distintas etapas, y como grupo de padres venimos a plantearle a Marta Landó que les permita la posibilidad del reencuentro con los compañeros y los profesores, porque que es el último año. No pedimos una vuelta a clases, sino que los alumnos de los últimos años puedan volver al menos en el patio, todas las escuelas tienen patios grandes. Pedimos eso para cerrar un ciclo. Necesitan estar con los compañeros y profesores y tener un cierre de ciclo como lo merecen, como corresponde", señaló.



"Así como no se dice nada del regreso o del reencuentro, tampoco se dice nada de la fiesta de colación. Pero más que eso, estamos pidiendo que tengan la posibilidad de un reencuentro", agregó la madre de una alumna en declaraciones a Radio Máxima.