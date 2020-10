Coronavirus en Chajarí: "Debemos empezar a bajar la curva aplicando controles"

Ante el aumento de casos de coronavirus sin nexo epidemiológico en la localidad de Chajarí, desde el hospital Santa Rosa solicitaron al intendente que se refuercen los controles sanitarios para evitar un aumento de casos."Tenemos un estado de alerta porque llegamos a tener 137 casos positivos en la localidad solo de Chajarí. Es por eso que tenemos una mesa de trabajo de la cual participó el intendente y pedimos acciones con respecto al control municipal", señaló la directora del nosocomio, Fernanda Lalosa, a"Debemos empezar a bajar a bajar la curva, es por ello que se accedió al control y al uso del barbijo", apuntó.En relación a los operativos de control que se implementan dijo: "Últimamente hay bares que no son controlados, se están por habilitar boliches y por ello solicitamos medidas de control".Sobre lo acontecido en la localidad el Día del Estudiante, donde una multitud de jóvenes se reunieron y realizaron una caravana, Lalosa resaltó: "Desde el punto de vista sanitario fue terrible, porque esto fue alentado, nos parece que hubo un error que se desbordó"."SI bien hay chicos que participaron y están afectados al igual que algunos padres con Covid-19, no llega a ser la totalidad de los casos", manifestó.Y señaló: "Esperamos que podamos lograr a frenar algún tipo de salida y se controlen los protocolos, como en las reuniones sociales".Consultada sobre la relación que tienen desde el nosocomio con el intendente dijo que "estábamos fuera de sintonía, en la mesa que habíamos conformado en marzo se había invitado a participar las autoridades y no teníamos respuesta sobre el concepto de pandemia"."Las miradas eran muy diferentes hasta este momento, y ahora tenemos la esperanza que esto mejore y que tengamos la misma visión a futuro para cuidar la salud", resaltó.Al finalizar, la directora del hospital reflexionó: "Desde la salud tengo una gran preocupación, no queremos que la gente muera, es de celebrar el entendimiento que tuvo el intendente".