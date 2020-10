Carlos Paz: Preocupante panorama por falta de lluvias y posibles cortes de agua

El Lago San Roque, lindero a la localidad de Villa Carlos Paz y que abastece de agua a muchas localidades de Punilla y a más de la mitad de la capital cordobesa, presenta una bajante histórica ante la falta de lluvias, por lo que se prevé que podrían comenzar los cortes de servicio de agua en los próximos días.El ingeniero Juan Carlos Sola, asesor técnico de la Cooperativa Integral (Coopi) de la mencionada ciudad serrana, afirmó al sitio El Diario de Carlos Paz, que "si bien hoy hay un equilibro, en la medida que no llueva y aumente la temperatura, el caudal irá disminuyendo y la demanda irá aumentando"."Vamos a tener que mitigar esa situación de alguna forma, bajando la demanda de los usuarios", aseguró.En ese sentido, el ingeniero recalcó que "lo primero será emitir el Alerta Rojo y los usos de agua quedan restringidos únicamente para uso personal. Vamos a insistir para que la gente tome conciencia sobre la situación que estamos teniendo".A raíz de la prolongada sequía, que se ha convertido en la más importante de los últimos 65 años,La imagen es inédita, e incluso hay sectores que el río que a veces es por demás caudaloso, se pueden cruzar de a pie, situación similar a lo sucedido en 2009 afirman los lugareños, aunque en este caso es "peor".El panorama es parecido en otros afluentes del San Roque, como el río Cosquín, que desemboca por el noroeste del lago, así como el arroyo Los Chorrillos.El dique está por debajo de su nivel máximo de desagote en cuatro metros aproximadamente, ya que el embalse se ubica hoy en los 31,35 metros siendo su vertedero de evacuación a los 35,30 metros, según precisaron fuentes provinciales.En tanto, la sequía se sigue extendiendo, ya que recién se anuncian lluvias para el próximo fin de semana, lo que traería alivio para los focos de incendios que aún persisten, tras arrasar unas 190 mil hectáreas en diferentes puntos de la provincia, que no tiene precipitaciones de importancia desde el 22 de abril pasado, ya que el ancho del curso del agua no supera los 30 centímetros en algunos sectores.Fotos: EldoceTV