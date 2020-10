Coronavirus: Crecen en Chajarí los casos sin nexo epidemiológico

La directora del Hospital Santa Rosa de Chajarí, María Fernanda Lalosa, informó el avance de casos positivos en dicha ciudad y realizó un balance sobre la situación epidemiológica de la región.



"No queremos retroceder pero necesitamos un mayor compromiso por parte de las personas a cuidarse y de las autoridades locales para hacer cumplir las medidas y protocolos vigentes", afirmó.



Además manifestó: "Logramos una sintonía en común con el intendente ya que se solicitó la obligatoriedad del barbijo en espacios públicos y privados de la ciudad y la intensificación de los cumplimientos de las medidas de bioseguridad y protocolos".



Por su parte, la responsable del Nodo Epidemiológico, Mariana Berta, brindó detalles sobre la situación epidemiológica que evidencian un marcado crecimiento de los casos de contagio en los últimos días. Además, resaltó la preocupación porque de un 28 por ciento de los contagios no se ha podido determinar su nexo epidemiológico.



Por último, Berta informó que "hubo una duplicación de casos en los últimos 24 días, por lo que si no actuamos en consecuencia podríamos sufrir una complicación mayor".

Fuente: Chajarí al Día