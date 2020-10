Covid: "Buscamos que ningún paciente quede sin atención adecuada", dijo Reh

Ocupación de terapia en Paraná

Acción articulada entre localidades

Amesetamiento

Ante la preocupación existente sobre la ocupación de las camas de terapia intensiva la secretaria de Salud, de Entre Ríos, Carina Reh, informó ante"no hablamos de un colapso, lo que está claro que estamos trabajando con sistema de unidades críticas al límite, dependiendo de la región en la cual nos situamos"."Durante todo el fin de semana estuvimos trabajando para asegurar una adecuada atención para todos los pacientes, no solo los que requieren cuidados intensivos, sino aquellos que son pacientes de riesgo y que en el transcurso de su enfermedad pueden requerir de internación en terapia intensiva", sumó, con una internación completa en las unidades de cuidados moderados. De todos modos, muchos de estos pacientes están a la espera de los resultados de laboratorios, que van a definir si corresponde den a pacientes covid o no", explicó la secretaria de Saud.A su vez indicó que "hay una unidad de terapia intensiva del hospital San Martín que está completamente disponible para pacientes que no tengan coronavirus, y es algo que se ha mantenido estable en el tiempo"."En el día de hoy tuvimos una reunión con los efectores de salud privados para Paraná cuidad y campaña para establecer un corredor que permita la asistencia para que ningún paciente se quede sin la atención adecuada".Consultada Reh, sobre la cantidad de contagios y pacientes que necesitan internación, dijo que "la atención se ha ido ampliando, tanto en el subsector público y como en el privado, esto tiene que ver con la alta circulación de la población"., no es nuevo para la provincia""Tenemos muchos hospitales de Paraná campaña y clínicas privadas, que derivan pacientes a la capital entrerriana porque no tienen unidades de terapia intensiva en sus localidades", manifestó.La secretaria de Salud también explicó que se trabaja con distintos hospitales y sanatorios para derivar a pacientes de unas ciudades a otras, sin tener que ir hasta Paraná. "Sabemos que el Sanatorio Adventista del Plata esta trabajando hoy con pacientes respiratorios covid y no respiratorios, también lo están haciendo en Crespo, María Grande, Diamante, para poder establecer una red que nos permita atender pacientes de ciudades aleñadas en otras localidades sin tener que ir a la ciudad de Paraná, nos va a permitir ampliar la red y tener una respuesta adecuada"."En este momento, tenemos las regiones 2 y 3 más holgadas, pero no queremos sobrecargar estas regiones porque sabemos que el comportamiento del covid es dinámico y el de la población también", argumentó.Sobre la cantidad de casos que se vienen reportando en los últimos días, Reh indicó: ", porque dentro de un número elevado de casos por más que sea constante siempre debemos tener en cuenta la cantidad de pacientes que requieren internación, sobre todo en los de unidades críticas que a veces deben estar más de un mes y eso dificulta el giro cama"."Es fundamental descender la curva epidemiológica sobre todo en Paraná porque esto sostenido en el tiempo, nos va a llevar a una instancia en la cual no podamos dar la respuesta", mencionó.Además, declaró que se está trabajando en una nueva definición de casos sospechoso. "Tiene que ver con la confirmación en lugares donde hay circulación comunitaria sostenida y en zonas por conglomerado y brotes comunitarios"."Si un paciente tiene anosmia y disgeusia, se confirma positivo sin necesidad de tener nexo", culminó Reh.