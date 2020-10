Incendios en Córdoba: "La situación es complicada", aseguró bombero entrerriano

Sociedad Se mantienen activos unos diez focos de incendios forestales en Córdoba

Bomberos voluntarios entrerrianos permanecen desde el sábado en Córdoba para combatir los incendios forestales que se registran en los departamentos de Cruz del Eje y en el sur provincial.Se trata de "17 bomberos entrerrianos, de los cuales, 15 son brigadistas forestales y los otros dos de operaciones". Los voluntarios pertenecen a los cuarteles de Ramírez, Colón, San José, Concepción del Uruguay, Chajarí, Federal, Villa Paranacito y Hasenkamp."La situación sigue siendo complicada, y este domingo hubo varios reinicios, es decir, fuegos que fueron controlados y enfriados en su momento y que volvieron a surgir por el viento y demás factores climáticos", explicó ael representante de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos, Aaron Mendoza."La de Córdoba es una topografía totalmente distinta a la nuestra en cuanto a la altura, porque trabajamos a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Y en la zona de sierras hay mucha piedra suelta y vegetación seca para quemar, además de que la topografía no es amigable para el trabajo de bomberos porque es muy inclinado", indicó Mendoza al comentar que cuentan con el apoyo de lugareños y voluntarios del cuartel de Villa de Soto, una localidad ubicada al noroeste de la provincia de Córdoba, cerca de Cruz del Eje."Lo que contribuye a que no se sigan expandiendo los incendios es el control de los mismos porque el material es muy seco y combustivo, además del viento y que estaba pronosticado una temperatura máxima de 25ºC", explicó el voluntario.En la oportunidad, reveló que "el fuego en las cercanías de pueblitos y viviendas desparramadas en zona de sierras es lo primero que se controla ante el riesgo interfase, es decir cuando pasa de ser un incendio forestal a uno habitacional, que es cuando el fuego alcance las viviendas"."En total somos 150 brigadistas los que estamos en el cuartel de Villa de Soto, y los incendios se registran a unos 20 kilómetros del ejido urbano", comentó al detallar cómo es el día a día: "Nos levantamos a las 6 y a las 7hs nos presentamos en el cuartel donde se desayuna y se organiza qué se hará en un comando con todos los jefes de brigada, y se analiza dónde irá a trabajar cada una de las brigadas".Punto aparte, aclaró que "las brigadas operativas son autónomas".La provincia de Córdoba pidió colaboración al Comando Único de Operaciones de Bomberos Voluntarios y éste define las brigadas más cercanas que envía a asistir; en este caso fueron las de Entre Ríos y Santa Fe."Nos solicitaron por 48 horas y si se necesita el relevo, se vuelve a convocar a otro personal para ver quien está disponible, porque al ser bomberos voluntarios, cada uno tiene su trabajo y sus obligaciones, y no todos pueden salir", explicó Mendoza.Finalmente, el voluntario remarcó que "los entrerrianos tendríamos que estar orgullosos de estos brigadistas que están preparados y a la altura para colaborar para combatir los incendios en Córdoba".