Paranaense varada en Córdoba pide ayuda para volver con urgencia a su casa

Laura Soledad Pereyra desde que comenzó la cuarentena se encuentra varada en Capilla del Monte, Córdoba, y necesita ayuda para volver a su casa en Paraná. Ella intentó muchas veces tramitar el permiso para poder trasladarse pero no se lo otorgan, este momento no cuenta con dinero y sólo tiene alojamiento hasta el 8 de octubre."Al principio la situación fue buena, cuando empezó la cuarentena me aislé en el monte con unos amigos; luego volví a la ciudad, pero ya no tengo dinero y necesito regresar a mi casa", contó aAdemás, explicó que "hace varios meses que quiero volver, pero no logro conseguir el permiso".Según relató Pereyra, ya no cuenta con dinero para poder subsistir en Córdoba, "el 8 de octubre finaliza mi alquiler y necesito volver, no estoy pidiendo dinero, lo único que quiero es regresar a mi casa"."No tengo trabajo en este lugar, soy tatuadora y pastelera me salieron algunas changas pero tampoco fue tanto lo que pude generar", añadió.En este sentido contó que "mi familia no tiene vehículo para poder buscarme, son personas de riesgo y es complicado. No pude cobrar el IFE acá por eso también quiero volver a Paraná, para intentar cobrarlo".Los interesados en ayudar a la paranaense se pueden comunicar al