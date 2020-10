Denunciaron que una comparsa de Gualeguaychú tiró residuos en terrenos públicos

Una denuncia alertó que en los terrenos lindantes a las instalaciones del Club de Pescadores de Gualeguaychú -que serían propiedad pública debido a que pertenecen al predio del ex Frigorífico- hay una gran cantidad de basura desperdigada. En el lugar se ven restos de trajes, carrozas, pedazos de obras esculpidas en telgopor, plásticos decorados y trozos de espaldares, todos pertenecientes a viejas comparsas de O´Bahía."Habiendo tomado conocimiento del volcado de material NO degradable a la vera del río Gualeguaychú, en un terreno lindero al Club Pescadores, perteneciente al Municipio, es que venimos a realizar la denuncia correspondiente vía e-mail, para que se efectúe de manera urgente una inspección en el lugar. A simple vista el material arrojado en el terreno municipal podría corresponderse a la comparsa del mencionado 'Club Pescadores'", afirma la denuncia que realizó la organización "Salvemos el Río Gualeguaychú" en la Dirección de Ambiente de la Municipalidad.Sucede que hay un microbasural a cielo abierto y a la vera del río Gualeguaychú tapado por el monte que crece pegado a Pescadores.

"La verdad es que es una vergüenza lo que hizo el Club de Pescadores, sobre todo porque en la cuadrícula del colegio de la institución hay materias de educación ecológica, y todo esto que pasó va en contra de esas enseñanzas", afirmó Natacha Crimella, representante de la organización "Salvemos al Río Gualeguaychú" y la persona que se puso al frente para exponer esta situación."En general, nosotros nos manejamos con la denuncia que hacen los vecinos. Pero en esta situación en particular, creo que lo que conspiró fue que desde hace meses que las personas no pueden salir o navegar por la pandemia. Por eso debe haber pasado tanto tiempo sin que nadie hubiera alertado lo que estaba pasando en los terrenos municipales linderos al Club de Pescadores, donde se ven todos los desperdicios de la comparsa O'Bahía", explicó Crimella al diario, sobre todo para hacer referencia a que este basural al lado del Club de Pescadores no se formó en los últimos días, sino que data desde hace varios meses.Este último punto también se avala con información del Área de Vigilancia Ambiental, quienes informaron que no es la primera vez que se denuncia al club encargado de la comparsa O´Bahía."Este tema no es nuevo. Años anteriores recuerdo que no sólo fueron denunciados por tirar basura en terreno público sino también por prender fuego", afirmó por su parte la activista ecológica Mary González, quien además agregó que "más de una vez, cuando hubo creciente en el río, he encontrado restos de comparsas en las costas de la Isla Martincito, en el Arroyo del Cura o en la vera contraria del río. Y todo eso salió del predio del frigorífico. No me extraña que con el repunte que hubo este fin de semana por la sudestada no encontremos algo parecido durante la semana que viene"."Lo que veo en las fotos son todos elementos de valor. ¡Ojo porque lo que aparece no es basura!", afirmó el presidente de la institución José "Coco" Peverelli, aunque después afirmó: "Estoy enviando a alguien a que revise ese lugar y, si nos corresponde, limpiaremos el lugar. Embolsaremos y guardaremos todo, porque sigo pensando que eso no es basura. Si esto es cierto, calculamos que vamos a tardar un par de días en poder limpiar".Inmediatamente expuso es que el monte donde actualmente está la basura derivada de la comparsa O´Bahía "es terreno del Club de Pescadores y que iba a denunciar a los que ingresaron a ese lugar" para fotografiar y documentar el basural a cielo abierto."Creo que es bueno para nosotros saber quién fue el que ingresó a esas instalaciones, porque considero que hubo una invasión a la propiedad privada. Y como todo el mundo sabe, no todo el mundo es amigo de los clubes. Muchas veces alguien ingresa, toma fotos y se olvida que invade un lugar que es privado. Igualmente, ya di instrucciones a trabajadores de la comisión que recorrieran el lugar y hagan lo que tengan que hacer", protestó.Y enseguida volvió a la carga con el tema de la identidad de los denunciantes: "Mirá que cómico: si nosotros hicimos algo mal, nos ponen una multa. Pero al que invadió el club y violó la propiedad privada seguro que no le hacen nada. Porque lo que supuestamente hicimos nosotros es subsanable, pero lo que hizo el otro no".Sin embargo, según señala, donde están los residuos no biodegradables no es una zona que está alambrada, no está señalizada como propiedad del Club de Pescadores, se puede ingresar por caminos públicos -como lo hizo este cronista- y que en los registros catastrales figura como perteneciente a los terrenos del ex Frigorífico.