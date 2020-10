La Rioja permitirá la libre circulación e ingreso a recuperados de Covid-19

Decidimos junto al equipo del @GobDeLaRioja y especialistas, exceptuar a recuperadas y recuperados de COVID-19, a partir de su alta médica, del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, como así también de las restricciones de circular mediante Decreto N° 1223.



El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, informó en sus redes sociales que todos aquellos que hayan sido dados de alta por coronavirus quedarán exceptuados de las restricciones horarias y de circulación que tiene la provincia y que, además, permitirá el libre ingreso a todos los recuperados que sean de otros distritos del país.En sus cuentas de Facebook y Twitter, el mandatario riojano publicó: "Decidimos, junto al equipo del Gobierno de La Rioja y especialistas, exceptuar a recuperadas y recuperados de Covid-19, a partir de su alta médica, del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, así como también de las restricciones de circular mediante Decreto N° 1223".Según Quintela, el argumento para esta medida, que no tiene precedente en el país y que seguramente tendrá adhesiones y rechazos, es que "las personas recuperadas desarrollan, en la mayoría de los casos, los anticuerpos necesarios para generar inmunización al virus que ocasiona esta enfermedad".En el último párrafo del breve comunicado se refiere al ingreso a La Rioja de aquellas personas que ya hayan superado la enfermedad: "Con el objetivo de potenciar el turismo, el comercio, permitiendo dinamizar la economía, autorizamos el ingreso y permanencia en la provincia de aquellas personas recuperadas de Covid-19 provenientes de cualquier punto del país, que cuenten con alta médica certificada por la autoridad sanitaria".El decreto provincial hace hincapié en que "de acuerdo al último informe epidemiológico, emitido por el Ministerio de Salud Pública, más del 75% de las personas infectadas con Covid-19 han logrado superar el virus en nuestra provincia, con más de 4300 pacientes recuperados a la fecha". Según el informe de ayer, el total exacto de dados de alta alcanzó los 4434.En la misma resolución remarca: "Las personas recuperadas desarrollan, en la mayoría de los casos, los anticuerpos necesarios para generar inmunización al virus que ocasiona esta enfermedad, resultando poco probable la transmisión de persona a persona". Y agrega: "La circulación irrestricta de las personas que han vencido al virus no constituye un riesgo significativo para la salud pública de nuestra provincia".Todas las personas que hayan superado el virus que quieran circular y no ser alcanzadas por las restricciones, así como también aquellos que quieran ingresar a La Rioja, deberán portar y exhibir a las autoridades que así lo requieran el certificado de alta médica de coronavirus, que pasará a ser una suerte de "pasaporte" para la libre circulación en territorio riojano.La Nación