Video: Miles de fieles siguieron peregrinación virtual a Luján

Con oraciones, música, bendiciones y pedidos por los trabajadores de salud y los fallecidos por el coronavirus, miles de fieles se sumaron hoy de manera virtual a la 46º Peregrinación Juvenil a Luján, siguiendo el trayecto que une el santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, con la basílica de Luján, a través de una "megatransmisión" en vivo por las redes sociales.La transmisión, que inició a las 6, acompañó a los peregrinos durante todo el día con distintos contenidos, que incluyen cada hora un rezo por una intención puntual que es anunciada por fieles de distintos puntos del país, tras ser anotadas en las páginas web www.santuariodelujan.org.ar

"Por los trabajadores del sistema de salud, por los que fallecieron a causa del Covid-19 y el consuelo de sus familiares, por el trabajo, por los que están afrontando los incendios", fueron algunas de las intenciones durante la mañana.Además, se compartieron habituales gestos de las peregrinaciones a pie a Luján, como relatos y anécdotas contadas en primera persona por fieles que realizan la caminata todos los años.Durante la transmisión se escucharon testimonios de los organizadores de la primera peregrinación, en 1975, que hicieron un recorrido histórico hasta estos días, en un año marcado por la pandemia de coronavirus.Sin peregrinos en la ruta, a las 9.16, la imagen de Virgen de Luján comenzó a recorrer virtualmente el camino para hacer escalas, también virtuales, en los puntos donde habitualmente hay paradas para que los peregrinos descansen cuando esta manifestación de fe tradicional es presencial.El obispo auxiliar de Buenos Aires, Juan Carlos Ares, presidió esta mañana en el santuario de San Cayetano la bendición de la imagen de la Virgen de Luján, que por primera vez en 45 años inició su peregrinación sin fieles acompañándola por la ruta, aunque si desde sus casos de manera virtual."Buenos días, queridos peregrinos, desde el santuario de San Cayetano. Como todos los años hacemos esta peregrinación a Luján, este año de manera virtual. Siempre cuando peregrinamos preparamos los brazos, las piernas, los jóvenes lo hacen de corazón, algunos desde una cama de hospital, desde el pabellón de la cárcel, desde el comedor de los geriátricos, desde el living de casa, desde el lugar de trabajo", dijo Ares frente a la imagen en el templo de San Cayetano.El obispo pidió a los fieles que acompañaban la salida de la peregrinación por streaming que "pongamos la mano en el corazón para preparar esta peregrinación interior, porque la Virgen va a visitar cada corazón".Luego Ares repitió el lema de este año "Madre, abrázanos. Queremos seguir caminando" e impartió la bendición a los asistentes a una breve y sentida celebración, de la que participaron el rector del santuario de San Cayetano, Alejandro Vignale; el vicario Daniel Pellizón; el coordinador de la Peregrinación, Juan Bautista Xatruch; y algunos servidores del templo."Virtual no quiere decir que no sea real", dijo Ares a los medios al salir de San Cayetano, mientras la imagen era subida a una camioneta para iniciar su histórica peregrinación, en un año marcado por la pandemia de coronavirus.El obispo reiteró el pedido para que los fieles no salgan a la ruta, sino que "acompañen la peregrinación desde sus hogares, con una vela, una flor, una imagen y la Virgen los visitará en sus propias casas".La misa central será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli en la Basílica de Luján a las 19.Serán concelebrantes en la misa, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, y el arzobispo de Mercdes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig.