Muerte durante tratamiento estético: Ministerio de Salud investiga "de oficio"

Fiscal Núñez: "Detectaron presencia de gas en el corazón"

El Ministerio de Salud investiga "de oficio" el presunto caso de mala praxisLa información extraoficial que tiene la familia es que ese gas, que debería aplicarse en una capa superficial de la piel, fue aplicado en su sistema circulatorio, lo que le provocó un colapso., contó: "Nosotros tomamos conocimiento como todo el mundo, a través de la prensa".El funcionario explicó a, que desconoce "los detalles de este hecho que se dio en el ámbito privado". Igualmente, "pedí a la Dirección de Prensa del Ministerio de Salud, datos de internet para tener algo más sustancioso para comenzar de oficio una investigación, no sobre la mala praxis porque eso está en el ámbito penal, pero sí si estaba habilitado o no este lugar donde estaban ejerciendo la profesión", contó.A su vez, en lo que respecta al ejercicio de la profesión, el funcionario señaló que es "el Colegio (de Kinesiólogos) el que tiene que ver la parte disciplinaria", agregó Coronel.Según afirmó el funcionario, aún nadie de la Justicia concordiense ? o relacionado a la investigación del hecho ? se comunicó con la repartición oficial, como para conocer si el centro de kinesiología estaba habilitado para la práctica en cuestión.En ese marco reconoció que "todo muy reciente, pero acá no hemos recibido nada y obviamente en el momento que se reciba se informará enseguida", remató Coronel.Recordemos que, en el marco de la investigación judicial, el Fiscal Martín Núñez recibió este viernes el informe preliminar que realizaron los forenses del Departamento Médico Forense dependiente del Superior Tribunal de Justicia, en el que se determinó que "la muerte se produjo por shock cardiogénico a partir de una embolia gaseosa".En la oportunidad, el fiscal adelantó que restan nuevos estudios de laboratorios que los forenses solicitaron para corroborar que lo que observaron se corresponde con lo informado.Consultado al fiscal si hay una definición de carátula en la causa, éste detalló que los kinesiólogos no están imputados, "sólo denunciados en el marco de la investigación".El fiscal comunicó que el cuerpo de Bertoldi ya fue entregado a la familia para su inhumación, bajo la advertencia que "no puede ser cremado, en caso que deban realizarse nuevas pruebas".