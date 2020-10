San Luis "seguirá exigiendo controles sanitarios" para tránsito por la provincia

El funcionario explicó, tras conocerse los fallos judiciales que ordenaron la liberación de rutas, que "las órdenes de los tribunales federales se están empezando a motorizar, se están liberando parte de las calzadas y algunos camiones ya comenzaron a circular" poco después de conocerse la decisión judicial.



Broglieri formuló declaraciones en Radio Colonia, poco después de que la justicia Federal de Mendoza ordenó el desbloqueo de la Ruta nacional 7, que realizaban productores.



El funcionario criticó a los productores que mantenían los cortes de rutas porque "son ilegales y no aceptan ningún tipo de protocolo y quieren la libre circulación".



"Estamos en una pandemia que ha provocado 37 millones de infectados a nivel mundial y no estamos en condiciones de dar privilegios", añadió.

Broglieri explicó que San Luis "está abocado a buscar todos los casos asintomáticos que nos traen problemas y en función de ellos no debemos dar privilegios al sector productivo para ingresar sin ningún tipo de análisis, porque nos parece un reclamo inadmisible".



Explicó que "ayer hubo una reunión y los productores mantienen la tesitura de no aceptar los análisis por PCR, sino que pidieron la libre circulación, reclamos que no se aceptan incluso en sus propia provincias".



Dijo que por ejemplo "la provincia de Córdoba decidió que no se hacen más cuarentena pero sí exige el análisis PCR".



El funcionario señaló que en la provincia de San Luis "se está permitiendo trabajar, le damos la posibilidad de que teniendo los análisis de PCR y cumpliendo los protocolos, de circular y proveerse de combustibles para seguir trabajando".



Broglieri indicó "no estamos para ningún tipo de flexibilización, el sistema de salud no se puede discutir, y vamos a exigir los PCR y análisis serológicos porque que es lo único que nos da certeza para no agravar la situación sanitaria que ponen en peligro el sistema de salud".



Admitió que "por el costo del PCR estamos dispuestos al dialogo y consensuar sobre un valor que resulte beneficioso para todos pero no así la libre circulación que no estamos dispuesto a permitir".



