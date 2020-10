Bomberos apagaron incendio de casi 20 hectáreas en Oro Verde

Se quemaron entre 15 y 20 hectáreas en la zona oeste de la localidad de Oro Verde. Ocurrió este viernes en horas de la mañana.César Clement, del municipio, indicó aque "los Bomberos han trabajado para apagar el fuego. Recibimos un llamado a las 10.30, se pidió la colaboración también de Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera. En total estuvieron trabajando tres dotaciones de Bomberos en el lugar"."Las tareas se extendieron hasta la tarde y cerca de las 19 se pudo sofocar el incendio. El fuego comenzó donde actualmente están los piletones de cloaca, es una zona rural, alejada de la ciudad. Se empezó a extender hacia el este, donde hay campos y animales", dijo.Asimismo, remarcó que "creemos que alguien intencionalmente prendió fuego. Primero era muy chiquito pero por el viento y la sequía se fue propagando".Por su parte, el Jefe de Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera manifestó que "llegamos a las 14 aproximadamente. Pedimos apoyo por el tema del viento. Vinimos a traer más agua para poder sofocar. Fue un trabajo muy bravo, se trabajó durante varias horas. Gracias a Dios se pudo apagar. No pasó a mayores, hay campos, animales, casas cerca"."Pedimos a la gente que tome conciencia, no queremos que pase lo que pasa en Córdoba. Está igual el clima, hay sequía, vientos, no queremos eso. No hay que prender fuego basura ni pastizales. Se pueden generar grandes daños", manifestó."Todos estos días hay dos o tres salidas porque hay muchos incendios en la zona", finalizó.