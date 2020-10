Video: El humorista "Juanchi" dará un curso online gratuito sobre Stand up

El género de humor del standp up en los últimos años creció mucho y cada vez son más las personas que se animan a subir a una tarima y hacer reir al público. Con relatos basados en la vida cotidiana los artistas buscan encontrarle el lado gracioso a lo que sucede a diario."Es un humor que se hace a base de rutinas, sobre apreciaciones de las cosas que van pasando", relató Juanchi Ottado, aY remarcó: "Hay mucha gente que le gusta hacer reír y no es algo fácil".Sobre su profesión dijo: "Soy muy actoral, defiendo mis chistes con el cuerpo, el silencio y la mirada"."Realizó un humor bastante familiar lo que me permite actuar en cualquier espacio, trato de no hacer cosas picantes", resaltó.Juanchi dará un curso gratuito sobre stand up a través de zoom, este jueves a las 21 horas por zoom, sobre esta cuestión dijo: "Los humoristas deben formarse y consumir personajes nacionales, como Tato Bores, y tener en claro que es lo que uno quiere hacer".En cuanto a los shows en época de pandemia dijo: "es un poco difícil pensarlos online, porque siempre los humoristas prestamos atención a como recepciona el público"."Si bien se hacen contenidos para internet, no es lo mismo porque se pierde el contacto con el público"