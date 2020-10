Entrerriana es voluntaria en las pruebas de la vacuna contra el Covid-19

Efectos

Los motivos por los que es voluntaria

Lorena Demichelis, una entrerriana de Federal, es voluntaria en las pruebas experimentales que realizan los laboratorios Pfizer y BioNTechy para la vacuna contra el Covid-19. En diálogo con, destacó la importancia de "involucrarse" en la situación epidemiológica a causa de la pandemia por coronavirus y remarcó: "Si no hay voluntarios, la vacuna nunca va a salir"."Queremos volver a la normalidad, y para eso hay que comprometerse", resaltó Demichelis en comunicación conLa mujer contó que el pasado domingo recibió su primera dosis y que en el transcurso de esta semana, iría por la segunda. "Nos hacen un par de estudios de rutina para verificar que podamos estar dentro del estudio, que por ejemplo, no tengamos diabetes; yo no tuve coronavirus, por eso fue elegida", explicó desde Capital Federal."El tratamiento consiste en seis visitas donde se seguirá estudiando el tratamiento, mas allá, que Dios quiera tengamos la vacuna pronto en la calle para todos", valoró al reiterar la importancia de "comprometerse".Al preguntarle a Demichelis sobre los efectos adversos a la vacuna, ésta detalló: "Al ponernos la vacuna, nos explicaron que puede sentirse lo mismo que con cualquier vacuna: se te puede hinchar el brazo y tener un poco de retención de líquido y fiebre. Y en caso de tener otro tipo de síntomas, hay teléfonos de contacto las 24 horas para comunicarse con el doctor que asiste a todos los pacientes en estudio"."Todas esas son garantías importantes al momento de elegir poder ser voluntarios y además, si no habría voluntarios, la vacuna nunca va a salir", resaltó al agregar que debe evidenciar su estado de salud en un diario electrónico."Es excelente cómo se maneja el estudio, porque por ejemplo hay un vehículo te busca desde el lugar donde vivís para llevarte a dónde te hacen el chequeo, te explican cuáles son los pasos, que es una vacuna de estudio, que no tiene ningún tipo de contraindicación y cuando uno quiere retirarse del estudio, puede hacerlo", detalló.Consultada a la entrerriana cuáles fueron los motivos que la llevaron a ser voluntaria, reveló: "Nos ha tocado vivir experiencias horribles, que han marcado familias para siempre. Y muchas personas del sistema de salud trabajan a diario por todos nosotros, ellos son los que están expuestos constantemente".Al destacar que "hay que involucrarse para poder estar", mencionó una situación que le tocó atravesar en el marco de la pandemia por coronavirus. "Unos amigos perdieron a una enfermera que trabajaba en un hospital local, era una chica muy joven que falleció a raíz de Covid-19 y eso nos movilizó mucho porque ella dejó a su esposo y a dos hijas muy pequeñas"."Fue horrible la situación", recordó. "Hay personas que no creen en el virus, pero cuando vemos casos de personas cercanas que la están luchando o el caso de estas nenas que perdieron a su mamá, nos moviliza más", evaluó."Tenemos que comprometernos para salir adelante, volver a la normalidad y cuidar a nuestras familias porque podemos contagiar a nuestros padres y amigos", alertó.