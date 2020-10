Coronavirus: Estudio de hospitales argentinos puso en duda eficacia del plasma

Un estudio efectuado por 12 hospitales públicos y privados argentinos aseguró que el uso de plasma de convalecientes de coronavirus no se asoció a beneficio clínico significativo en pacientes con neumonía grave por covid-19.



El estudio Plasm-AR, evaluó a 334 pacientes con neumonía severa y un promedio de edad de 62 años . A algunos de ellos se les suministró plasma de convalecientes de coronavirus y a otros placebo.



"Los resultados del estudio muestran que a los pacientes hospitalizados con neumonía con coronavirus con criterios de gravedad, el uso de plasma de convalecientes no produjo un beneificio clínico significativo a los 7, 14 y 30 días de seguimiento", según un comunicado del Hospital Italiano.



Para los autores del estudio este ensayo "marca un hito en las estrategias terapéuticas para covid-19, dado que si bien se conocían datos de seguridad respecto al uso de plasma de convalecientes, no se disponía de datos fehacientes respecto a su eficacia".



Precisó que tanto en la Argentina como en otros países del mundo "se esperaban resultados de los ensayos clínicos en curso de los cuales Plasm-Ar fue el primero en completar su seguimiento y análisis".



Del estudio participaron los hospitales Italiano de Buenos Aires, el Italiano de la localidad de San Justo, la Clínica Zabala, el Sanatorio Agote y la Clínica Santa Isabel de la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Universitario Austral de la provincia de Buenos Aires, el Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche .



También participaron el Hospital Ramos Mejía y el sanatorio de la Trinidad de la Ciudad, el Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata y el Hospital Privado de Córdoba.



Las autoridades del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires darán mañana más detalles del estudio durante una rueda de prensa virtual, dijeron a Télam voceros del centro sanitario.