Refrescó y anuncian un fin de semana nublado: Qué se prevé para todo octubre

Sociedad Alertan por tormentas y ocasional granizo en cinco departamento de Entre Ríos

Tal como estaba anunciado, este viernes por la mañana se notaba el descenso de la temperatura en Entre Ríos y será más marcado este sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional, aunque las temperaturas mínimas serán algo superiores a lo que se había pronosticado inicialmente.Hoy, a las 7, el termómetro marcaba 12,6 grados en Paraná y para mañana se anuncian seis grados en las primeras horas, mientras que la máxima estaría por debajo de los 20, producto de la ausencia del sol. El domingo seguirá el tiempo inestable, con la probabilidad de algunas lloviznas, mientras que el lunes iniciaría nuevamente el ascenso de las temperaturas.Comenzó octubre y las perspectivas de lluvias siguen siendo muy cambiantes, con eventos erráticos y puntuales y con temperaturas que presentan gran variabilidad, ratificó en las últimas horas el meteorólogo Leonardo De BenedictisEl mes inició con un importante ingreso de aire frío a la porción central y norte del país. Esta característica ya generará condiciones de temperatura inferior a los niveles normales para la época del año, con una importante anomalía negativa en todo el centro y norte de Argentina, con la presencia de heladas de variada intensidad especialmente sobre el sur del área pampeana.Pero en general,. Así como, llevando los registros a valores superiores a los promedios típicos.Ya con el evento La Niña afianzado,. Esta situación volvería a dejar un déficit de precipitaciones significativo en toda la porción central, mientras que sobre el noreste argentino, aparece un núcleo acotado con una pequeña franja de lluvias superiores a los promedios en el balance mensual.La falta de precipitaciones sobre el NEA seguirá siendo muy significativa, teniendo en cuenta que no se prevé una recomposición óptima de las condiciones, sino un leve aumento del nivel de lluvias, que viene siendo prácticamente nulo en la región, especialmente Chaco y Formosa. Sobre Santiago del Estero y el norte de Córdoba, la situación no presentaría una mejora demasiado significativa, ya que las lluvias seguirían siendo inferiores a lo normal.De Benedictis puso de relieve que "si analizamos la evolución de las diferentes variables semana a semana, notaremos la gran variabilidad que se irá presentando a lo largo del mes de octubre"., que proporcionará un muy significativo descenso de las marcas térmicas a nivel generalizado, pero haciendo foco especialmente sobre el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, con heladas de moderada a fuerte intensidad sobre una vasta porción del sur bonaerense.Mientras tanto,, presentándose por debajo de los promedios normales para la época del año y sólo se observarán algunos eventos aislados sobre el norte argentino, especialmente sobre el norte de Entre Ríos, norte de Santa Fe y este de Santiago del Estero, donde podrían registrarse algunas tormentas moderadas.. Si bien se prevén algunos eventos de variada intensidad, en general serán aislados y poco significativos, por lo que los acumulados totales se mantendrían inferiores a los promedios normales., lo que indica que las lluvias que podrían desarrollarse no serían lo suficientemente importantes como para alcanzar los niveles medios. La única zona del país que presenta una leve tendencia superior a lo normal, se concentra sobre el extremo noreste del país, abarcando a Corrientes y Misiones.especialmente sobre el centro del país, con valores cercanos a lo normal e incluso una leve tendencia a valores superiores a los parámetros típicos para la época del año. Sólo podría quedar un pequeño núcleo con registros levemente inferiores sobre el norte del país.En cuanto al, ya que tanto en la porción central como en el norte argentino se podrían desarrollar precipitaciones con caudales superiores a los promedios para ese período.Mientras tanto,, especialmente sobre la franja norte del territorio nacional, donde se observarían los núcleos más cálidos, y con los valores más alejados de los promedios.