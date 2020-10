Para Ginés, en Santa Fe el pico de contagios va a descender antes que en el Amba

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, estimó que en la provincia "el pico de contagios va a bajar antes que en el Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba)". No obstante, admitió que este mes va a ser "muy complejo y difícil" en materia sanitaria y remarcó que para frenar la propagación del virus será vital el compromiso ciudadano y bajar la circulación de gente en las calles.



El titular de la cartera sanitaria nacional se mostró preocupado por lo que sucede en la provincia, remarcó que la restricción de circulación urbana es clave para amesetar el pico de contagios y celebró las últimas medidas tomadas en esa dirección por el gobierno de Omar Perotti.



"Si se cumple la restricción de movimiento, los contagios bajan, pero para lograrlo es clave el compromiso social. Es muy bueno que un trabajador no vaya a su empleo porque está comprendido dentro de un grupo de riesgo. Ahora, si en lugar de estar en su casa se va a un bar, el riesgo que está corriendo es muy grande. Hay que entender eso. Es un momento en que hay que extremar los cuidados", subrayó.



?Si bien remarcó que todo indica que en la provincia no se va a llegar a un escenario de colapso sanitario que obligue a derivar pacientes a otras jurisdicciones, admitió que ya se hicieron los convenios respectivos para que quien se quede sin cama de internación en el sur de Santa Fe pueda ser derivado a hospitales de San Nicolás, Pergamino y Junín.



"En esas localidades tenemos tres hospitales con capacidad operativa para dar respuesta. Pero eso es una válvula de emergencia. Lo que tenemos que lograr es que haya menos casos", remarcó.



?A la hora de analizar lo sucedido en Rosario, donde se pasó de ser modelo de control de la pandemia a una coyuntura asfixiante que tiene al sistema sanitario al límite, el ministro apeló a una cuestión psicológica. "Lo de Rosario es un tema psicológico. Pareció que como tenían pocos casos, muchos creyeron que no pasaba nada y de repente explotó", indicó.



En tal sentido, trazó una diferencia con lo que sucedió en el Amba. "Allí recibieron a muchos argentinos que estaban en el exterior y el aumento de contagios fue muy fuerte. Estuvieron muchos meses para disminuirlo. Hubo una meseta desde el principio", detalló.



"En Rosario fue distinto: hubo muy pocos casos desde el inicio y de repente un pico fuerte que estamos tratando de amesetar y creo que lo vamos a lograr. Llevará algunos días, depende del comportamiento de la gente", admitió a La Capital.



Mil Casos



González García coincidió con el titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, Roberto Villavicencio, quien había señalado que "con mil casos por día no hay sistema de salud que aguante". "Tiene razón, coincido con él. Nueva York no lo aguantó. Por eso es vital el tema de controlar las aperturas de actividades y restringir la circulación", indicó.



En ese orden, dijo que es muy importante "salir a buscar a los portadores del virus", razón por la cual puso de relieve la importancia del Plan Detectar. "Los mecanismos de prevención en la pandemia son dos: cuidarse y salir a buscar el caso. Este último aspecto es el que profundizamos con el Detectar. No esperamos al enfermo. Lo identificamos antes para poder aislarlo y bloquear la cadena de contagios", explicó.



A renglón seguido, dijo que "Rosario es la ciudad con mayor capacidad de respuesta sanitaria de la provincia, pero si no nos hubiéramos preparado antes de que llegara el pico, no la hubiese podido dar. Se logró hacer una articulación público-privada de la salud que funcionó. En el país nunca los dos sistemas habían trabajado articulados y sin embargo lo estamos haciendo", precisó y destacó que "en Caba el 80% de la población tiene prepaga y en Rosario el 60%. Por eso establecimos la Central de Coordinación de la Emergencia Sanitaria, que está trabajando muy bien y articula los recursos para que se trabaje integralmente y nadie se quede sin cama", aseguró.



Así, valoró el trabajo articulado que se está realizando con todos los ministros de Salud provinciales. "Trabajar anticipadamente permitió que en el país todo se diera más lento y no sucediera lo que pasó en Europa", remarcó.



"Restringiendo la circulación y apelando al buen comportamiento de la gente, en Santa Fe el pico de contagios va a bajar antes que en el Amba", estimó. Eso sí, insistió con que "octubre va a ser un mes muy complejo que habrá que transitarlo con mucho cuidado".



Críticas a las marchas anticuarentena



Ginés González García se mostró muy molesto por las marchas anticuarentena que se dan en varias ciudades del país.



"Me pone muy mal cuando se hace política con esto. No se puede usar el descontento de la gente para estimular las marchas. Hay que entender el descontento social, pero tenemos que vencer antes la pandemia y eso exige un compromiso social e individual", precisó.



?A renglón seguido, el titular de la cartera sanitaria nacional consideró que esas marchas "son antisociales. Hacer esas movilizaciones es como pegarse un tiro en el pie".



La vacuna estará lista a principios de 2021



El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, estimó que a principios de 2021 se va a empezar a vacunar a los argentinos contra el Covid-19.



"Hay siete vacunas que ya están en Fase 3 y en el país estamos trabajando con todos los laboratorios. Es más, tres ya tienen convenio con Argentina y un laboratorio de hecho está haciendo la producción aquí. La semana próxima seguramente el Congreso nos va a dar autorización para negociar con los laboratorios de manera de que cuando esté la vacuna, podamos instrumentar rápidamente la inoculación en el país", confió.