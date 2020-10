Madre de Facundo Castro insiste con que a su hijo "lo mató la policía"

Cristina Castro, la madre de Facundo Castro Astudillo, aseguró que, con el resultado de la autopsia que reveló que su hijo murió ahogado, "se está muy cerca de conocer la verdad", y dijo que "no se suicidó" ni sufrió "un accidente", sino que "lo mató la policía bonaerense".En una conferencia de prensa realizada vía Zoom organizada por Amnistía Internacional Argentina, la madre del joven de 22 años indicó: "Nosotros nos manejamos con pruebas y estamos muy cerca de la verdad.""Facundo no se suicidó, Facundo no tuvo un accidente, a Facundo lo mató la Policía Bonaerense", afirmó Cristina en relación al informe de autopsia, en el que se asegura que se trató de "una muerte violenta", pero señala que no se pudo determinar si esa muerte violenta fue por un suicidio, un accidente o un homicidio."Me llama mucho la atención cómo la odontóloga que participó de la autopsia se desdijo. No hay que confiar en nadie porque las órdenes vienen de arriba", indicó Cristina, tras lo cual señaló a quienes ella considera "responsables políticos"."Yo no hago política, pero sé quiénes son los responsables políticos: el intendente de Villarino, el gobernador de la Provincia y el Presidente. Le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste. Es a quienes yo fui a pedir explicaciones", señaló.Por su parte, Virginia Creimer, la perito de parte, sostuvo que con el informe de hoy ocurrió lo que ellos anticiparon hace 40 días: "Facundo murió de forma violenta por asfixia y sumersión. El cuerpo fue sumergido hasta que ingresara líquido en él."Para Creimer, "es inviable que Facundo se haya suicidado" y afirmó: "Descartamos un accidente, porque el cuerpo no tenía otro tipo de lesión y la última opción posible es el homicidio, que es lo único que nos queda como hipótesis.""El informe de la autopsia aclara que no hay evidencia del accionar de terceros, esa línea no debería estar. Si no hay evidencia, normalmente no se pone una afirmación así en un peritaje", continuó la perito, quien no descartó "el pedido de una nueva autopsia".Y remarcó: "El hecho de haber firmado que no existían signos del accionar de terceros no descarta que sí haya existido."En tanto, Luciano Peretto, uno de los abogados de Cristina, consideró que "la autopsia demuestra que Facundo murió de forma violenta, sumergido en un cangrejal", y que esto "hay que sumarlo al resto de las pruebas sobre el accionar de la Policía Bonaerense" y que así "se confirma la hipótesis de desaparición forzada seguida de muerte"."Desde la querella teníamos poca expectativa de que sucedan dictámenes determinantes, pero este resultado da cuenta que Facundo Astudillo Castro encontró su muerte en una muerte violenta por asfixia y sumersión en un cangrejal", indicó.También participó de la conferencia de prensa Margarita Jarque, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), quien resaltó: "La autopsia era necesaria y nos trae certezas. Hay que considerar que es una prueba más en el contexto de la causa. La hipótesis policial en la causa se ha visto fortalecida con las pruebas técnicas."