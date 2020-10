Habilitaciones en Urdinarrain: "Era un pedido de la ciudadanía"

En la localidad de Urdinarrain, debido a la situación controlada de casos de coronavirus, desde el municipio habilitaron la concurrencia a los espacios públicos al aire libre como parques y plazas."Era un pedido de la ciudadanía, tenemos muchos espacios públicos en la localidad que están buen estado. Habilitamos estos espacios con toda la precauciones y protocolos establecidos. Están permitido grupos que no superen las diez personas", informó el intendente de la localidad, Sergio Martínez, aSobre los protocolos dijo: "No pueden utilizar los elementos del parque, como las hamacas y le solicitamos a la ciudadanía que usen los espacios públicos de cercanía"."Los espacios públicos se pueden utilizar en cualquier momento del día hasta las 20, hay mucho movimiento en la localidad, creemos que estos espacios van a descomprimir la ansiedad de la gente de salir". explicó el presidente municipal.En cuanto al resto de habilitaciones, declaró "tenemos penando permitir que abran los bares con el 50 por ciento de la capacidad y seremos estrictos con el tema de los protocolos".En relación a la cantidad de contagios de coronavirus, apuntó: "Tuvimos un brote importante, surgieron más de 40 casos, pero ahora se tranquilizó la situación, pero no bajamos la guardia en cuanto a los controles"."Estamos muy cerca de Buenos Aires, por eso seguimos realizando controles en los accesos" .Sobre la situación económica aseguró que "el primer tiempo de la pandemia fue muy duro, sobre todo a las personas que hacían changas, pero cuando se habilitaron esas actividades fue un alivio".