Sus horas más duras: La madre del policía Roldán recordó qué indignaba a su hijo

Sociedad Inhumaron con honores los restos del policía federal asesinado en Buenos Aires

La madre del policía asesinado en Palermo, Elba Cena, recordó con dolor la indignación que tenía su hijo, el inspector Juan Pablo Roldán, porque cobraba muy poco mientras que "a los presos les pagan el IFE".En ese contexto, la mujer oriunda de la ciudad entrerriana de Victoria, precisó que su hijo "siempre fue muy querido por los compañeros en los lugares donde estuvo", como en su último destino en la División Montada de la Policía Federal.Ante la pérdida de su hijo, sentenció: "estas horas son muy duras, estuvimos con mi nuera hasta la medianoche y me acosté a las 4 de la mañana"."Yo todavía no caigo. No entiendo lo que pasó al igual que mi nieto, que pregunta cuándo va a volver su papá", agregó la madre del policía asesinado.