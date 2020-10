Enfermeros se movilizaron en Paraná y manifestaron una serie de reclamos

Enfermeros de hospitales y centros de salud se manifestaron este jueves en la Plaza 1° de Mayo, la principal de la capital entrerriana. Al respecto, el presidente de la Asociación de Enfermería de Entre Ríos, Roberto Ramírez, dijo aque "tenemos una movilización grande en toda la provincia, tratando de reivindicar la Enfermería, que se den cuenta que ya no nos callamos, que necesitamos mejores herramientas de trabajo y mayor equipamiento para protegernos, además de un aumento de sueldos".Asimismo, indicó que reclaman para que les den "los descansos y licencias en tiempo prudencial, que no nos descuenten el bono cuando nos enfermamos. Incluso, cuando estamos aislados con el tema del Covid, nos descuentan de todos lados y estamos contagiándonos". Explicó que tiene turnos rotativos y que perciben un código especial por ello, el cual les descuentan en caso de que no concurran a trabajar, sin tener en cuenta si es por enfermedad.Reiteró el reclamo para que se trate la Ley de Enfermería y que se reconozca la profesionalización de los trabajadores de este sector.Sostuvo que el sueldo promedio de los enfermeros está en" aproximadamente 42.000 pesos, siendo que la canasta inicial se encuentra en 43.800 pesos. Estamos por debajo de la línea de pobreza, por lo que buscamos un doble o triple empleo para llevar el pan a nuestras familias".Además, comentó que hubo personal que se trasladó a Jujuy que "paga sueldos onerosos" por la situación que atraviesa ante la pandemia, como así también a Buenos Aires.Desde el Centro de Salud de San Benito manifestaron que una de las problemáticas centrales es la falta de personal. "Hace 10 años que se piden más enfermeros, han reconocido que falta personal, pero no nos han dado respuestas", declararon aSeñalaron que "es muy difícil ser enfermero" en un marco de pandemia. "Ahora la gente está entendiendo, pero por ahí se enojan si van sin tapabocas o si tienen que esperar por una cuestión de seguridad".Por su parte, otro enfermero que desarrolla tareas en el Hospital Escuela de Salud Mental expresó que "este es nuestro modo de vida que elegimos. Es una profesión sacrificada. Estamos en la lucha por el reconocimiento de pagos como el de la licenciatura. El enfermero se capacita y esto no es gratis. Se invierte mucho tiempo y dinero. Se trabaja los feriados, cumpleaños y fiestas. Queremos no solamente el reconocimiento de la gente, sino del Estado que debe hacerlo con dinero. Somos de las pocas carrearas que continuamente debemos actualizarnos".Y describió: "Ser enfermero en esta pandemia es no solo estar al frente del cuidado de otras personas, sino estar protegiendo a quienes están a nuestro lado, a nuestros hijos. Tenemos compañeros que han infectado a sus padres y perdieron familiares. Qué haría la gente y qué pasaría con el sistema de salud si no hubiese enfermeros trabajando", completó.Finalmente, manifestantes del hospital de niños San Roque expresaron que "cada servicio se especializa. Es un a trabajo arduo y constante. Trabajamos todos los días del año. La mayoría tiene dos trabajos. Creo que la vos de Enfermería se tiene que hacer oír. Es un reclamo justo. Que se reconozca la profesión", enfatizaron.