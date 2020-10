Niño se salvó de milagro tras caer de una altura de 6 metros en Federación

El chico se accidentó al caer de una escalera en Federación el domingo pasado y fue trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde estuvo internado. Se supo que en las últimas horas el chico había experimentado una notable mejoría, por eso, su familia expresó su agradecimiento a los médicos y personal del nosocomio local. "Los médicos dijeron que fue un milagro que el niño esté con vida", expresaron los familiares.



El niño cayó de 6 metros cuando estaba en lo alto de una escalera en el Ex Matadero en la ciudad de Federación, momentos en que se realizaba una muestra de autocine.



La mamá de niño, de nombre Brandon, relató lo ocurrido y comentó: "mi hijo está sano y salvo, con dolor, pero con vida"; y agradeció a los doctores, enfermeras, pediatras y chófer de ambulancia que en todo momento estuvieron con el niño.



"Hoy ya mi hijo está en casa, como les digo, hay que cuidarlo mucho, no fue una caída cualquiera, fueron seis metros, aún no está bien del todo, le duele mucho, lo importante es que está con vida", expresó.