Testeos rápidos en Rosario: En el primer día la mitad de hisopados dio positivo

La mitad de los 280 hisopados con el método de test rápido que se montó este miércoles en el predio de la ex Rural de la ciudad de Rosario, dio positivo. La alta demanda quedó evidenciada en las largas colas de autos que se formaron en las inmediaciones al predio, ya que el examen se practicó a quienes concurrieron con síntomas sin que se bajaran del vehículo. Tras esta experiencia, a partir de hoy la atención será exclusivamente con turno previo que deberá solicitarse al 0800-555-6549 y sólo se aceptarán pacientes que lleguen en auto, con el fin de mantener la burbuja con los integrantes familiares. Se recibirá a quienes presenten síntomas compatibles con Covid, entre las 9 y las 17, de lunes a sábado, a lo largo de todo octubre. El operativo de tests con antígenos tiene una primera partida de 40 mil pruebas compradas por la provincia, a las cuales se sumarán 20 mil unidades aportadas por Nación.



"Autotest Covid-19", el puesto sanitario tendrá a partir de este jueves una nueva modalidad. Los interesados en hisoparse deben contar con turno previo en el 0800 y deben llegar a bulevar Oroño al 2500, el predio de la ex Rural, en auto.



"Es importante que sepan que no deben venir caminando porque no es un sector sanitario. Y si en una familia hay varios integrantes que se quieren hisopar, se toma la pauta de quien tenga más síntomas y el resto se diagnostica por nexo epidemiológico", indicó la directora de Territorios Saludables de la provincia, Ana Paula Milo.



Sólo deben solicitar el turno para hisoparse quienes presentan fiebre, diarrea, malestar corporal, vómitos y dolor en la garganta.



Aquellos que tengan pérdida del gusto o del olfato, no será necesario que concurran a la ex Rural ya que ya tienen síntomas de diagnóstico concreto. En este caso tienen que aislarse con sus contactos estrechos.



El test por hisopado con antígenos es gratuito y su resultado se obtiene en 20 minutos. "Hemos duplicado los operadores en el 0800-555-6549 y allí telefónicamente se pueden solicitar turnos entre las 9 y las 17", resaltó Milo e indicó que el operativo estará desplegado en Rosario al menos durante un mes.



?"Hoy contamos con estos tests gracias a la ministra de Salud, Sonia Martorano, que hace un tiempo realizó la gestión para contar con 40 mil reactivos que compró la provincia y unos 20 mil que aportaría Nación", subrayó Milo. El objetivo es triplicar los testeos y avanzar en la detección temprana.



En tal sentido, Sebastián Torres, referente del Ministerio de Salud y de los operativos Detectar, brindó estadísticas de testeo en territorio santafesino. "Los resultados se repiten, lo mismo que nos está pasando en los barrios periféricos, con una tasa de un 40, 50 por ciento de positividad. Este martes hicimos 83 hisopados en el centro de hisopado y 40 fueron positivos". Y este miércoles, de 280 casos testeados, el 50 por ciento dio resultado positivo. Es decir, que se triplicó la cantidad inicial.



Los turnos se otorgarán cada 10 minutos y se atenderán a razón de dos personas por cada uno.





Las autoridades sanitarias insistieron en remarcar que el operativo del parque Independencia está organizado especialmente para automóviles: recomiendan que los ciudadanos de a pie asistan al centro de salud o al hospital más cercano a su hogar.



En la jornada debut del operativo en la ex Rural se notó menor afluencia de gente al hospital Carrasco, donde los últimos días se habían registrado largas hileras de gente esperando hisopados.



En detalle



El equipo que está trabajando en la ex Rural es liderado por cuatro médicos, acompañados de estudiantes avanzados del área salud y un bioquímico. En total, un grupo que ronda las 30 personas. Los profesionales establecieron tres espacios bien diferenciados.



En la zona de triage las personas esperan (sentadas en sillas ubicadas con distanciamiento) que se determine si son candidatos para testearse. En el segundo puesto es donde se hacen los hisopados y en el tercero donde se esperan los resultados.



La persona ingresa a una carpa donde se realiza el procedimiento. El resultado del test se conoce a los 20 minutos. En caso de ser detectable el virus, un medico aconsejará los pasos a seguir. La trazabilidad y los contactos estrechos se continúan a través de contacto telefónico.



Los test de antígenos, recientemente incorporados, se realizan a través de una muestra nasal o de saliva y detectan la proteína del virus. El test funciona mediante tiras reactivas, similar a una prueba de embarazo. Si el resultado es positivo, el caso se informa como positivo, si es negativo y la sospecha médica persiste, se confirma el diagnóstico mediante PCR. (La Capital)