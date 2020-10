Lluvias y temperaturas: Qué se pronostica para Argentina hasta fin de año

Sociedad Bajará la temperatura pero las lluvias serán escasas en gran parte de Entre Ríos

Precipitación para octubre, noviembre y diciembre

Temperatura para octubre, noviembre y diciembre 2020

En el inicio de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional adelantó el pronóstico para los últimos tres meses del año. A partir de los últimos reportes a los que accedió el organismo, hubo un cambio en cuanto a las perspectivas de temperaturas para Entre Ríos. Según esta previsión del organismo, hará más calor que lo habitual en el final de la primavera y el inicio del verano, mientras que las estimaciones de lluvias se mantienen por debajo de lo normal.Se estiman, Santa Fe, Córdoba y este de Buenos Aires.Inferior a la normal o Normal sobre Cuyo, La Pampa, oeste de Buenos Aires y centro y norte de PatagoniaPrevén precipitaciones normales sobre la región del NOA, centro y oeste de Formosa y Chaco, y Santiago del Estero.Normal o Superior a la normal sobre el extremo sur de Patagonia.En ese marco, el Servicio Meteorológico Nacional alertó que "dadas las actuales, esta región seguirá bajo continua vigilancia en los próximos meses.El pronóstico trimestral considera que las temperaturas serán superiores a lo normal sobre la región del Litoral (Incluida la provincia de Entre Ríos), Santa Fe, Córdoba y oeste de Patagonia.Normal o Superior a la normal sobre el norte del país, Cuyo, Buenos Aires, La Pampa y este de Patagonia.Esperan registros normales sobre la región del NOA y sur de Patagonia.Asimismo, se aclara que "no se descarta quedurante el trimestre".El licenciado en Meteorología, Germán Heinzenknecht, dijo en la víspera aque "es preocupante el deterioro de las reservas de humedad para el desarrollo de los cultivos. A principios de septiembre llovió bien, pero hay un recorrido de casi 25 días sin agua por lo cual, sobre todo el trigo, que está en etapa de floración y mucha demanda de agua, lo siente. Este cultivo está con stress hídrico que afecta los rendimientos. Además, recientemente sembraron maíz y están a unos 20 días de implantar la soja. Hay una coyuntura climática que no ayuda".Asimismo, adelantó que en el trimestre venidero, "las mejoras serán parciales y no de fondo. Mínimamente se necesitan entre 80 y 100 milímetros para los próximos 15 días y no hay señales de esto.", alertó.Acotó que "hay una persistencia de precipitaciones deficitarias. Aun siendo las precipitaciones ajustadas, entendemos que habrá oportunos eventos que generarán un auxilio, pero el escenario en la primavera requerirá un manejo agronómico conservador", aconsejó en cuanto al sector agropecuario.Interrogado sobre el marcado descenso de las temperaturas hacia el fin de semana, Heinzenknecht llevó "tranquilidad" a los productores al señalar que", insistió.Expresó que en esta temporada, los cambios bruscos de temperatura son normales. "Hay mucha transición de cambios de circulación de vientos que provocan esta variabilidad". No obstante, advirtió que las irrupciones de aire frío serán cada vez más débiles y con menor frecuencia, por lo que "empezarán a tornarse habitual mínimas de alrededor de 12 grados".