La Argentina logró batir otro récord a nivel global. Según IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo que agrupa a aerolíneas de todo el mundo, es el único país que lleva casi siete meses con sus vuelos comerciales regulares -locales e internacionales- suspendidos.



"La Argentina lleva casi siete meses con vuelos suspendidos. Es el período más largo en todo el mundo. Las aerolíneas necesitan certezas y les pedimos a las autoridades de la Argentina que sigan el ejemplo de otros países de la región, que ya reanudaron las operaciones", destacó Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para América, en una videoconferencia con periodistas de la región.



El cálculo de la cantidad de meses toma en cuenta que la suspensión de los vuelos se realizó por decreto a mediados de marzo y que el Gobierno aún no confirmó una fecha para la reanudación. Según las sucesivas extensiones del decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio, la suspensión de los vuelos está vigente hasta el 12 de octubre y, por lo tanto, llegaría a los siete meses.



"Se habla de que los vuelos volverán en octubre, pero las aerolíneas necesitan más tiempo e información. El Gobierno argentino acaba de implementar un impuesto del 35% para los pasajes internacionales, lo que es negativo para cualquier recuperación de la industria. No van a generar los ingresos que necesitan de una industria que está quebrada", agregó Cerdá.



El directivo destacó que la asociación se comunicó con las autoridades locales para manifestar los riesgos de la decisión de recargar los precios de los pasajes de los vuelos internacionales con un 35% por adelanto de impuestos. "La industria no fue consultada sobre esta medida. Es un momento donde teníamos que generar más incentivos para los viajeros y no que paguen más. Esto provocará que más líneas aéreas salgan del mercado", anticipó.



Durante la charla, Cerdá señaló los ejemplos de Colombia, que reanudó sus operaciones recientemente, y de Perú, que lo hará a partir del 5 de octubre. Mencionó también el caso de Brasil, que nunca realizó un cierre total de las operaciones. Por el contrario, remarcó que la Argentina y Venezuela son los únicos países que no abrieron nuevamente sus fronteras a los vuelos internacionales.



"Teníamos esperanza de un regreso de los vuelos en la Argentina a partir de octubre. Estamos pendientes y tenemos una reunión con el Ministerio de Transporte", detalló Cerdá. Y alertó de que si no se reanuda la actividad aerocomercial se pone en riesgo la próxima temporada de verano.



"Muchas compañías se están planteando cómo volverán al mercado argentino. Puede ser que vuelvan con menos vuelos o que tengan que postergar la reapertura. La falta de información genera falta de planificación", señaló.



Desde IATA, también destacaron cómo las empresas aéreas de todo el mundo se están adaptando a la nueva normalidad. Y recomendaron que se adopte como protocolo la realización de test rápidos de COVID-19 a los pasajeros en lugar de implementar cuarentenas en las ciudades de destino.



Según detallaron, hay test disponibles por menos de USD 10 y que tienen sus resultados en 20 minutos, lo que permite realizar más de 100 test por hora a los pasajeros. "Es un test simple. No es necesario que sea aplicado por profesionales médicos y, de esa forma, no le resta servicios al sistema de salud", explicó James Wiltshire, director asistente de Asuntos Públicos de la entidad.



Los vuelos comerciales regulares -locales e internacionales- en la Argentina están suspendidos desde mediados de marzo de este año, cuando se cerraron las fronteras.