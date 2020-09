Cerró hotel en Pueblo Belgrano: "No quieren aplicar protocolo", dice municipio

Sociedad Cerró hotel alojamiento de Gualeguaychú que funcionaba desde 1980

El apoderado legal de Pueblo Belgrano, Andrés Sobredo, habló sobre el anuncio del cierre del histórico hotel. Explicó que "hay una resolución provincial suscrita por Juan José Bahillo, donde se habilita el sector hotelero con ciertos protocolos"."Lo que sucede excede el ámbito municipal. Quienes pueden alojarse son las personas que viajan por trabajo esencial, y la firma de las planillas tiene que ver con buscar los nexos epidemiológicos. Estos protocolos hay que cumplirlos, aunque lamentablemente afecten la economía", expresó el abogado del Municipio de Pueblo Belgrano."No podemos hacer una normativa que viole las reglas, porque estaríamos cometiendo un delito", remarcó y lanzó: "Este motel adeuda una suma de 170 mil pesos respecto a la tasa de higiene y profilaxis. Y esto no es de la pandemia"."El Kirirí no quiere aplicar el protocolo de firmar las planillas de quienes se alojan. Nosotros nos hemos ocupado del tema, le pedimos que reflexione, que se acerque al Municipio y que busquemos respetar el protocolo", manifestó Sobredo, en pos de buscar una solución, pero insistió: "Hay que cumplir los protocolos y readaptarse. Las normativas no son personales, son para todos".Asimismo, el letrado cuestionó algunas medidas adoptadas por el Municipio de Gualeguaychú y señaló que resulta ilógico habilitar hoteles alojamientos y no las reuniones familiares. Destacó que es más probable que el contacto estrecho seguro se dé en una familia y no en una relación que podría llegar a ser ocasional. (Fuente: Diario El Día)