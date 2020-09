Localidad santafesina vive dramática situación por la falta de camas

La situación sanitaria en Venado Tuerto es tensa por la propagación de coronavirus en la región y se están preparando diez camas de terapia por la fuerte demanda. Así lo confirmó el director Regional de Salud de la provincia, Pedro Bustos, quien está a cargo del departamento General López. La Unidad de Terapia Intensiva Covid (UTI) del hospital Gutiérrez está ocupada en un 95% y la UT Polivalente al 60%, mientras que la sala clínica llega a un 70% de ocupación. En el sanatorio privado San Martín la ocupación de UTI es del 100% y se rechazan todos los días pacientes por falta de lugar para internarse. Otros deben aguardar en la sala de guardia hasta que se desocupe alguna cama, ya sea por muerte o por alta médica.El propio director médico del hospital Gutiérrez, Daniel Alzari, confirmó que "en este momento tenemos en terapia intensiva una sola cama disponible para pacientes Covid y se está trabajando a contrarreloj para refuncionalizar los quirófanos centrales de nuestro hospital para poder brindar una capacidad de 10 camas más para la atención".Carlos Lolo Bacella, uno de los médicos que trabaja en un efector estatal, que además es delegado gremial, posteó en su muro de Facebook: "Gente de Venado y la zona, desde ahora traten de cuidarse mucho, pero mucho más que antes. Está muy complicada la cosa. En estos días comprobé que a pesar del esfuerzo increíble de todo el personal del hospital, su capacidad de contención está casi al 100 % y eso es terrible. Ante este pico de infectados actual y lo que se viene, se están adaptando 2 de los 4 quirófanos del hospital para crear 10 camas de UTI más"."Tendríamos 30 camas para asistencia mecánica respiratoria. Este es un esfuerzo sin precedentes para toda la población . Si ustedes están cansados, imagínense el personal de salud, los que estamos todos los días en contacto con este virus desconocido y letal. Cuídense ahora más que nunca . Barbijo, alcohol para las manos , distanciamiento social y salir sólo a trabajar, pero con todos los recaudos. Sigo viendo muchísima gente sin siquiera el barbijo", describió.El fin de semana pasado se llevó a cabo una fiesta clandestina en una maderera de Venado Tuerto que culminó cerca del mediodía del domingo con 43 detenidos y luego de una denuncia que ingresó a la secretaria de Control Urbano municipal. Se estima que en ese lugar circularon muchas más personas que las detenidas ya que algunos se habían retirado antes, algunos alertados sobre la inminente llegada de la policía. "Estos hechos no contribuyen en nada para evitar la propagación del virus", resaltó Pedro Bustos.Otro de los grandes efectores del sur santafesino es el sanatorio privado San Martín. Allí la situación es más grave aún que en el Gutiérrez. Su director médico, Joaquín Sánchez de Bustamante, explicó: "La situación es de una ocupación del cien por cien y con pacientes esperando en la guardia para poder ser internados".Además, las diez camas de UTI están ocupadas y de esas diez, nueve son pacientes que están con respirador artificial. "Tenemos mucha dificultad para ubicar pacientes en terapia que no sean covid y hasta incluso tenemos problemas en las salas comunes para ingresar pacientes covid y no covid", explicó.El director del sanatorio San Martín explicó que de todo el efector privado, "un 60% de las salas comunes están ocupadas por pacientes con Covid, mientas que todo el área de UTI está cubierto por pacientes con coronavirus". (La Capital)