Covid: Rosario superó 1000 casos en un día y la provincia de Santa Fe los 2000

La ciudad de Rosario registró 1.014 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que la provincia de Santa Fe notificó 2.012 positivos, lo que además de que en ambos casos representa los números más altos desde el inicio de la pandemia son valores que generan mucha preocupación. Con estos registros, los infectados en la ciudad desde el comienzo de la pandemia ascendieron a 20.026, al tiempo que a nivel provincial son 40.381. Es decir que la ciudad tiene aproximadamente el 50 por ciento de los casos totales de la provincia.



En tanto, los fallecidos por coronavirus durante la pandemia en la provincia ascienden a 424 personas, con las 13 personas muertas informadas este martes, 9 de las cuales son de Rosario, que ya suma 208 víctimas fatales.



Estos números vuelven a mostrar el aumento exponencial de casos, al punto que en lo que va del mes sumó 14.369 nuevos casos, más del 71 % del total de contagios (20.026) desde el inicio de la pandemia.



En este sentido, el gobernador Omar Perotti habilitó el último jueves más actividades, aunque con un protocolo más estricto, entre las cuales están los bares y los gimnasios que desde este sábado abrirán sus puertas.



No obstante, desde la Provincia dispusieron limitar el tránsito vehicular particular entre las 20 y las 6 de la mañana como método de persuasión para evitar una masiva circulación de personas.



Por lo pronto y de acuerdo al balance del primer fin de semana con la vuelta de bares y restaurantes es positivo para la autoridades. "Hicimos inspecciones junto a la Municipalidad tanto en Pellegrini como en Pichincha con un resultado bastante positivo", aseguró el subsecretario de Fiscalización del Ministerio de Trabajo de la provincia Facundo Osia sobre este primer fin de semana en donde se aplicó la nueva normativa para el sector gastronómico anunciada el jueves pasado por el gobernador Omar Perotti. "En general hubo alto acatamiento del decreto del gobernador", celebró.



En lo que tiene que ver con la complejidad del momento que se vive con el coronavirus, el titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, Roberto Villavencio, reveló que el sistema de salud de la ciudad tuvo este lunes un pico máximo de ocupación de camas críticas que llegó al 96 por ciento. Según los índices que maneja la entidad que agrupa a los efectores privados, el 70 por ciento corresponde a camas ocupadas por pacientes con covid-19 y el 26 por ciento a pacientes con enfermedades no Covid-19.



En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de LT8, el presidente del grupo Oroño remarcó: "Es el punto máximo en el curso de este año. Eso se debe a que hay una mayor cantidad de contagios y por otro lado la enfermedad de Covid-19 tiene como característica lo prolongado del tiempo de internación que requiere. Entran pacientes con criterios de internación y hay pacientes que no se van de alta por la misma causa".



De los 998 infectados restantes en la provincia, los casos más resonantes son los 103 de la ciudad de Santa Fe (2 casos notificados en otra jurisdicción), 101 de Casilda, 87 de Rafaela, 80 de Villa Gobernador Gálvez (1 caso notificado en otra jurisdicción), 40 de Venado Tuerto (1 caso notificado en otra jurisdicción), 28 de Granadero Baigorria, 24 de Fray Luis Beltrán, 23 de Funes, 22 de villa Constitución y 21 de Roldán.



También informaron 19 positivos de San Lorenzo, 18 de Santo Tomé, 17 de Totoras, 16 de Capitán Bermúdez y Pérez, 15 de Soldini, 14 de Carcarañá, Carlos Pellegrini, y Sunchales, 13 de Gálvez y 10 de Arequito.



Hay un total de 10.577 pacientes activos, mientras que hay 29.380 pacientes recuperados. 185 pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos: 173 de los cuales están con asistencia respiratoria mecánica; y 377 pacientes se encuentran internados en sala general.



Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable.



En la provincia se registraron 88.803 notificaciones de las cuales 42.041 fueron descartadas.



En Rosario



En Rosario, hasta el momento se registraron 20.026 casos positivos (más del 50 por ciento del total de la provincia) desde que comenzó la pandemia, al tiempo que tiene 208 fallecidos, con los 9 muertos que se informaron este martes.



El dato alentador es que este martes se recuperaron 562 pacientes, totalizando 14.489 desde el comienzo de la pandemia.