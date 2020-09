"Los policías tienen las manos atadas", dijo la mamá de agente federal asesinado

Elba, la madre del policía federal asesinado en Buenos Aires es entrerriana y vive en Victoria. La mujer está ahora junto a su nuera y nieto de cuatro años en Buenos Aires. Juan Pablo Roldán fue apuñalado cuatro veces, hasta perder la vida."Uno en la vida se prepara para que el hijo entierre a su padre, y por está todo al revés, acá llorando y tratando de entender lo inentendible. Lo único que sabemos es que Juan Pablo, descansará en el panteón de la Policía Federal, acá en Buenos Aires, después tratamos de ordenar este presente tremendo, cruel e increíble", dijo la mujer."Sé que en Victoria y la provincia hay mucho dolor por lo que le pasó a Juan Pablo. Por eso, le repito para que escuche el Presidente, deben cambiar muchas cosas, muchas leyes, para que no vuelva a ser asesinado otro Juan Pablo", expresó."Me parece que llegó el momento de cambiar las leyes para darle más respaldo a la Policía. Hoy un Policía no sabe qué hacer cuando está en una situación límite, no sabe si sacar el arma, ya que después lo pueden llegar a meterlo preso, por defender su vida", aseveró la mujer de 58 años. "Mi hijo tenía ese problema, estaba limitado en su trabajo y tenía muchas veces miedo en sacar su arma porque no tenía respaldo y apoyo", contó.En declaraciones a diario, manifestó: "Me hablan de derechos humanos, y a un policía no los ayuda nadie, solo los familiares y gran parte de la sociedad que respalda su trabajo, después nadie".A la hora de recordar a Juan Pablo, comentó: "De chico siempre quiso ser policía. Hizo carrera y llegó a ascender, pero no por eso dejó de ir al frente, nunca mandó a otros, y eso se vio en las imágenes que se ve cómo lo matan".En tanto, consideró sobre la posibilidad que el crimen se pudo haber evitado: "No culpo a los compañeros, seguro que tuvieron miedo de sacar su arma para controlar a ese hombre. No es fácil para nadie sacar el arma, sabiendo que después tenés que dar explicaciones y podés hasta terminar preso"."Juan Pablo siempre me decía, que las leyes estaban mal, les ataban las manos a los Policías, no tenían apoyo al uniformado que se defiende, ya que desde la Política y la Justicia, siempre defenderán al delincuente", opinó.Finalmente Elba dijo que no sabía lo que iba a hacer. "Por lo pronto me quedo acá en Buenos Aires con mi nieto de cuatro años que se enteró del asesinato de su padre por la televisión. Junto a mi nuera (colombiana), que está sola. Vamos a esperar a los familiares de Carolina, y luego veremos cómo seguimos".