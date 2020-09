Rosario: "Están ocupadas 96 por ciento de las camas críticas"

El titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, Roberto Villavencio , reveló que el sistema de salud de la ciudad tuvo este lunes un pico máximo de ocupación de camas críticas que llegó al 96 por ciento. Según los índices que maneja la entidad que agrupa a los efectores privados, el 70 por ciento corresponde a camas ocupadas por pacientes con covid-19 y el 26 por ciento a pacientes con enfermedades no Covid-19.



En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de LT8, el presidente del grupo Oroño remarcó: "Es el punto máximo en el curso de este año. Eso se debe a que hay una mayor cantidad de contagios y por otro lado la enfermedad de Covid-19 tiene como característica lo prolongado del tiempo de internación que requiere. Entran pacientes con criterios de internación y hay pacientes que no se van de alta por la misma causa".



"El 96 por ciento de ocupación significa que quedarían libres entre 12 y 16 camas potenciales para nuevos ingresos. Hay que contar los egresos que se producen en poca medida", agregó Villavicencio.



A pesar del panorama que se presenta, el titular del Grupo Oroño señaló que "la situación se va sobrellevando en las instituciones nucleadas en la Asociación de Clínicas y Sanatorios. En términos generales, la situación está contenida, no hubo un colapso de ningún tipo".



"En otros centros médicos, de acuerdo a lo que trascendió en las noticias, hubo esperas muy prolongadas. La seguridad social tiene algunos inconvenientes porque son sanatorios que tienen poblaciones cautivas. El paciente tiene como única opción el sanatorio de su gremio. En cambio, en los pacientes que tienen libre opción pueden elegir entre varios centros. En ese punto la situación se complementa bien entre todos los efectores".



Fuente: La Capital