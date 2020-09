Crimen del policía federal: Qué son las emociones violentas y cómo se producen

Policiales Murió el hombre que asesinó al policía Roldán en Buenos Aires

Rodrigo Facundo Roza, de 51 años, el asesino del Inspector Juan Pablo Roldán, falleció esta madrugada como consecuencia de las heridas que recibió en el momento que atacaba al policía el lunes por la tarde en el barrio porteño de Palermo."Cuando uno ve el video, y ligado a lo que decían unos testigos, parecería que esta persona podría tener que ver con alguna enfermedad mental aguda o estar bajo algún efecto de drogas o alcohol", estimó apsicólogo paranaense Sebastián Sigal.Sigal aclaró que "no cualquier persona responde de esta manera ante un suceso muy fuerte, que siente que algo lo supera". "No cualquier persona ante una situación de tensión muy alta termina desarrollando un hecho violento porque algunas se pondrán a llorar y otras desarrollarán una enfermedad física o mental a lo largo del tiempo", explicó."Son varias las aristas de las emociones violentas", aseguró Sigal, y a continuación detalló "las tres posibilidades conducen a comportamientos muy peligrosos y violentos"."Se encuentran las que se registran en personas con perturbaciones mentales graves, donde la misma perturbación puede provocar situaciones de alto riesgo que en este caso parecería una posibilidad; las personas que tienen mayor posibilidad de cometer un acto violento por estar bajo consumo de drogas, alcohol; y la arista de la violencia de personas que tienen problemas con la agresividad", enumeró.Para Sigal, "el poder contar con un arma que al menos pueda paralizar a la persona, para contenerla y revaluar la situación, no es tan malo, porque sería no producir un daño mayor, como sería el matar, y también para protegerse él y a las demás personas"."No hay forma de resolverlo, es solo su experiencia, su entrenamiento, su intuición y la constitución psicológica del policía, porque alguno puede tender a ser más impulsivo y de eso dependen los diferentes tipos de reacciones", avizoró.