"Pulseras azules": Una propuesta para reconocer a personas con autismo

"Una pulsera para todos"



"Pulseras Azules" en un proyecto que lleva adelante María José Robles, mamá de Máximo, un niño que sufre Trastorno del Espectro Autista (TEA), para lograr visibilizar a las personas que padecen este trastorno para que en caso de necesitar ayuda, la sociedad pueda asistirlas."La idea comenzó hace dos años, cuando vimos que en Perú se perdió un niño. Era un chico deambulador, salió de su casa, se subió a un colectivo y llegó hasta el mar donde perdió la vida", apuntó María José Robles, aSegún contó Robles, el niño de Perú fue invisibilizado por la sociedad, ya que nadie lo asistió, "era un chico que tenía un diagnóstico de tipo moderado, no tenía lenguaje, en ese momento nadie se dio cuenta de su condición".Luego de este hecho, "nos propusimos con mi familia hacer una pulsera identificadora para Máximo, por si le llegaba a pasar algo y después decidimos hacer para todos los que la necesiten", contó.En este sentido explicó que "la pulsera debía tener determinadas características porque los niños, son hipersensoriales y pueden utilizar elementos específicos"."Con un equipo de profesionales fuimos recaudando dinero y realizamos 100 pulseras", sumó.Además, agregó: "Hicimos capacitaciones en el Teatro Tres de Febrero, para policías, emergencias médicas, Hospital de Niños, bomberos y fue un éxito"."Un día, subí la propuesta a un sitio web de TEA Azul a nivel mundial, empezaron a llover pedidos de todas partes. Al principio entregamos 2.000 pulseras en la provincia y después a nivel mundial, Chile, España, México y Estados Unidos", relató la mamá de Máximo.En este momento "tenemos un millón de pedidos, lo hacemos a pulmón y con mucha ayuda de la comunidad", explicó.Consultada sobre cómo actuar en el caso de notar que una persona con autismo está pérdida, explicó: "Es importante no perderlos de vista, ni gritarles porque son hipersensoriales, hay que llevarlos a un lugar tranquilo, y llamar al 911".En cuanto a la situación provincial sobre promulgar una ley que declare el abordaje interdisciplinario de las personas que presentan autismo, dijo que "hace 10 diez años que se viene luchando por la adhesión de la ley 27043, logramos media y falta un poco más. Es una situación muy triste, porque no tenemos ayuda del Estado"."Esto implicaría que podamos tener un diagnostico precoz para que puedan un tratamiento correspondiente y una educación inclusiva", sumó.Y continuó: "Hay muchos chicos que aún no tienen diagnóstico y no pueden realizar un tratamiento y no pueden mejorar su calidad de vida".En cuanto a las pulseras, resaltó: "Presentamos un proyecto a Nación para que se reglamente el uso a nivel nacional, somos muchos padres. Entre Ríos tiene muchos pedidos y es una lástima que no nos acompañen con esta ley"."El autismo tiene que ser visible y si no le damos las herramientas a la sociedad para que se puedan identificar a los chicos no podemos hacer nada", mencionó Robles.Al finalizar dijo: "Es difícil para los padres procesar el diagnostico, lleva tiempo, pero deben buscar a los grupos de padres más cercanos y que pidan ayuda. Soy mamá escucha y TEA Azul les abre los brazos para recibirlos".