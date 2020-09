Tiene a su padre internado con coronavirus pero no se explica cómo se contagió

Según comentó, "fue una sorpresa para todos porque mi papá no tiene mucha vida social, es del trabajo a su casa y nada más". Subrayando que "él es insertador y trabaja en quinta de citrus: no ha viajado a ningún lado, ni siquiera a la ciudad de Concordia".



"Uno se empieza a preguntar varias cosas y quiere saber de dónde pudo haber venido el contagio", expresó Marianela. Agregando que, justamente por esa situación, decidieron hacerlo público.



En efecto, puntualizó que fue "para que todas las personas tomen las medidas de precaución necesarias", dado que todo comenzó "como una gripe, con un poco de tos y fiebre".



En ese marco, se mostró "orgullosa de la comunidad en la que vivo porque hasta gente que no conozco pero que viven acá, se han ofrecido para cualquier tipo de ayuda: se portaron excelente con nosotros tanto los vecinos como las autoridades".



La joven comentó que al quinto día de síntomas, "desde el Centro de Salud de Colonia Ayuí se comunicaron con la carpa del Masvernat, desde ahí recibimos el llamado y le enviaron una ambulancia".



Aislados

Luego del positivo, todo el grupo familiar conformado por "mi mamá, uno de mis hermanos y mis sobrinos debieron aislarse"; al igual que "tres personas que trabajaban con mi papá".



En el caso de la joven Peliquero y sus familiares más cercanos "conseguimos turnos, nos hisopamos y nos dio negativo". De todas maneras, ningún integrante de la familia tuvo síntomas hasta al momento.



Por último, Marianela contó que su padre, de 56 años, "está mejorando, internado en el hospital Masvernat". Al principio, "se le complicó con una neumonía pero eso ya está mejor", agregó a LT 15.