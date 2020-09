Venus: "Se puede pensar otro concepto de vida en la atmósfera", dijo científica

No hay dudas de que es fosfina

Posible misión a Venus

Video: Descubren gases asociados a la vida en Venus

Un grupo de astrónomos descubrió en las nubes de Venus una extraña molécula creada por microbios, lo que apunta a un indicio de vida.La Profesora Sara Seager, coautora del descubrimiento que generó un gran debate e interés en la prensa, público y la comunidad científica, dialogó con el programa, de, y contó más detalles acerca de este hallazgo.Tendremos mucho trabajo una vez que encontremos el gas sospechoso", dijo.Comentó que ", pero sigue siendo un medio ambiente duro incluso cuando la temperatura es la correcta. Las nubes son muy ácidas, muy seco todo, y nadie sabe cómo la vida podría sobrevivir allí"."La profesora líder del proyecto, Jane Greaves, quiso buscar una señal de vida en Venus y leyó la literatura científica buscando la molécula perfecta y encontró oscuros artículos científicos. Uno es de la década de 1990, el otro del 2000. Hablan de la fosfina en la Tierra como solo asociado a la vida en ambientes libres de oxígeno. La fosfina también tenía una firma, como una huella dactilar, en longitudes de onda de radio. Ella es una experta en radioastronomía, así que decidió buscar fosfina", remarcó.La naturaleza tiene los mismos materiales químicos para trabajar que la vida, sin embargo, hay muchas otras moléculas que son más largas y complicadas. Hay uno que se llama dimetil fosfato y es una especie de molécula más grande y está hecho por fitoplancton en los océanos de la Tierra", indicó.En ese sentido, aseguró que "ahora mismo no tenemos forma de estudiar planetas lejanos para los gases de firma biológica. Podría haber uno o dos planetas que apenas podríamos alcanzar con telescopio espacial Hubble, todos estamos esperando que el telescopio espacial James Webb sea lanzado el próximo año con suerte, ya que planeamos buscar firmas biológicas con eso"."Sería muy difícil buscar gas fosfina utilizando el telescopio espacial. Tendríamos que tener mucha fosfina en la atmósfera del exoplaneta y tendríamos que tener mucho tiempo con el telescopio para tener alguna esperanza de detectarlo", agregó.La profesora dijo que ""."Hay naves espaciales que se acercan a Venus. Hay una llamada Beppy Colombo que está camino a Mercurio y va a usar a Venus como una onda para aprovechar su asistencia de gravedad. Esperan encender sus cámaras.", señaló.La científica también se refirió a la posibilidad de realizar una misión y poder explorar con más precisión el planeta. "Los rusos ya han enviado globos a Venus. Estaban cubiertos con teflón para que las gotas de ácido sulfúrico no pinchen el globo. Flotaron durante unos días.", aseguró.Además, expresó que "estoy emocionada porqueSi algo bueno comienza a suceder, todos pueden beneficiarse, todos pueden sacar algo bueno de este descubrimiento"."Estudiamos fosfina por varios años.", dijo.Comentó que "la teoría que se me ocurrió es que a medida que las gotas caen de la atmósfera a temperaturas cada vez más altas, el líquido se evapora dejando una partícula similar a una espora. Sin todo el líquido la partícula no es lo suficientemente masiva para flotar hacia abajo y quedar suspendida en una capa. Hay una capa de neblina debajo de las nubes que no se comprende muy bien, es muy estable y duradera y la idea es que esta capa de neblina esté poblada con estas esporas en hibernación, que permanecen allí hasta que pueden ser ascendidas nuevamente. La atmósfera de Venus es muy complicada, es un lugar muy loco, con vientos y cosas que no entendemos".Pero Venus está cerca del sol, por lo que pensamos que sufrió un evento que lo empujó al límite para que se volviera más caliente. El agua comenzó a evaporarse. Cuanta más agua hay más se puso caliente. El efecto invernadero se puso fuera de control. Todo el dióxido de carbono que estaba encerrado en el agua se convirtió en gas. Así Venus terminó siendo muy caliente", finalizó.