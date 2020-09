A 200 años de creación de la República de Entre Ríos: gesta federal de Ramírez

"La República de Entre Ríos se constituyó en medio de batallas"

en la historia argentina, marcó un antes y un después en el desarrollo de la revolución que se inicia en mayo de 1810 y que va a culminar en 1853 con la sanción definitiva de la Constitución", aseveró a, el historiador.. Luego de este tratado, Ramírez, rompió relaciones con Artigas y ya con la Liga de los pueblos Libres, disuelta, Ramírez se decide a crear lo que se llamó la República de Entre Ríos, que era una vinculación de una serie de provincias habían decidido continuar con ese proyecto de Liga de los Pueblos Libres, que sustentaban dos grandes ideas, el federalismo y la república".Después del tratado del Pilar, se resuelve y Buenos Aires acepta firmar un tratado en donde se ponía como principios fundamentales el respeto por la autonomía de cada provincia y la forma republicana de gobierno. Es así que el 29 de septiembre de 1820, Ramírez a través de un bando, proclama la república de Entre Ríos y a su vez, la dota de una serie de reglamentos 'protoconstitucionales' con una serie de disposiciones de avanzada para la época, respecto de contenido como los referidos a la administración pública, a la educación, a la justicia, la defensa de la economía del territorio", indicó Bourlot.Incluso. No se calmaron las aguas con a la separación de Ramírez y Artigas. Se prolongó hasta 1821, y prácticamente desaparece con la muerte trágica de Ramírez en Río Seco que fue el 10 de julio de 1821. Queda a cargo Ricardo López Jordán, por poco tiempo. Por una serie de maniobras de Lucio V. Mansilla se disuelve la República de Entre Ríos, y Entre Ríos vuelve a ser una provincia separada de resto", afirmó.Entre Ríos, en esa época "era el centro, el corazón, de una región de la Liga de los Pueblos Libres. Por nuestra provincia pasaron muchas cosas. Por eso no es casual, que le Congreso de los Pueblos Libres se hiciera en Concepción del Uruguay, por eso no es casual que nuestra provincia sea cuna de caudillos", definió el especialista."No se sabe mucho de él, más allá de su actuación militar y luego, con sus ideas políticas que surgen a partir de la República de Entre Ríos. Fue un jefe militar que tenía a su cargo a 'las montoneras', que eran soldados espontáneos, gauchos que portaban sus lanzas para salir a pelear. Ramírez las supo organizar como ejército militar", indicó.hasta 4000 llegaron a conformarlo en la última campaña, que fue malograda, en 1821