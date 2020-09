Tuvo dengue y llama a los vecinos a realizar "una prevención colectiva"

Foto 1/2 Foto 2/2 Leo Aversa

Leo Aversa, es fotógrafo en la ciudad de Gualeguaychú y en el verano pasado sufrió de dengue, la enfermedad que transmite el mosquito aedes aegypti. Con la llegada de las altas temperaturas, este vector puede reaparecer, por lo que llamó a hacer "prevención colectiva entre los vecinos".



"Hay que descacharrizar los patios, no tener botellas de agua, dar vuelta todos los recipientes. Si yo limpio el patio pero mi vecino no, se genera igual un peligro. Es una prevención colectiva", remarcó Aversa.



En el mismo sentido, contó que en la misma semana que él tuvo dengue, también se registraron casos en vecinos de su manzana. "En el barrio había como un foco de dengue, porque yo no era el único caso". Los casos se presentaron en el último verano en el barrio del club Black River.



Aversa contó que se contagió en febrero, tras regresar de vacaciones de Cataratas. Sin embargo, por el análisis de las fechas, los médicos consideraron que el contagio fue en Gualeguaychú y no en Misiones.



Sobre las consecuencias de la picadura, relató que "estuve 15 días tirado en la cama. Llegué de noche y me dio mucho frío, al otro día tenía fiebre muy alta. Me hice el análisis, no era una fiebre común. Después de la fiebre tenía dolores de articulaciones, de cabeza, detrás de los ojos un dolor que nunca había tenido. Recuerdo que tenía que tomar agua constantemente. Es un malestar general realmente fuerte".



Agregó que "está prohibido el consumo de todo medicamento, excepto Paracetamol cada 8 horas. Agua y paracetamol para bajar la fiebre y el dolor de cabeza. Y por la debilidad que te genera la enfermedad, estás en reposo pero además comés poco y estás débil".



Finalmente, destacó en diálogo con Radio Máxima que "quien tuvo dengue debe cuidarse muchísimo. Si vuelve a picarme un mosquito me puede producir una hemorragia. Uno que estuvo contagiado tiene que usar repelente, tener mucho cuidado por el resto de la familia y los vecinos. Tengo mosquiteros en la casa. El repelente ya es parte de la vida de uno. Si voy al Parque, por ejemplo". Es algo que tiene que llevar a todas partes.