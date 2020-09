Muerte durante tratamiento estético: Revelan la causa del fallecimiento

Una mujer de 45 años que realizaba un tratamiento estético denominado "carboxiterapia" falleció la semana pasada en Concordia. Claudia Bertoldi llegó sin ninguna condición médica previa a un centro kinesiológico y se sometió a una práctica que consiste en colocarse dióxido de carbono debajo de la piel para eliminar celulitis, estrías y grasa localizada. Horas después perdió la vida y su hermano aseveró aque "se está ante un homicidio" originado por una presunta mala praxis."La causa sigue con la carátula que tiene que ver con la investigación porque todavía no llegó el informe de la autopsia realizada el jueves", señaló Claudio Gastaldi. Aguardan que el mismo llegue hoy o mañana. De todas formas, adelantó aque "ya tenemos información extraoficial" y el estudio determinó que la mujer, que habitualmente se inyecta de manera subcutánea. Por falta de conocimiento, porque no son médicos, sino kinesiólogos,, recalcó.Gastaldi contó que "el cuerpo fue enviado a Paraná, se realizó la autopsia y ahora está en Concordia, en la morgue, a la espera de un eventual pedido de la defensa, dado que mi hermana había manifestado su deseo de que sea cremada. La parte central de la autopsia está filmada, por lo que no creo que haya inconvenientes para la cremación".Asimismo, en declaraciones al programadenegó que la víctima haya tenido alguna patología previa. "No tenía nada, era un torbellino por la cantidad de cosas que hacía, graficó.Sobre los pasos a seguir, expresó que "el fiscal debe recibir el informe forense y, a partir de allí, definir cómo caratula el hecho."."Se trata de tratamientos estéticos que están muy en boga, entonces entra en juego las responsabilidad profesional de quien prioriza hacer plata o lo mejor que haya aprendido. Algunos deciden que lo más importante es hacer guita y ahí están los resultados", completó Gastaldi.