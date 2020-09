Termina septiembre y empieza octubre: El horóscopo para toda la semana

HORÓSCOPO DEL LUNES 28 DE SEPTIEMBRE ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Arianos lunes algo pasivo, con sensación de rutina o casi aburrimiento. Busquen hacer algo que los saque de lo monótono y los sitúe en poder valorar las buenas cosas de la vida. El amor con misma sensación por parte de ambos, presten atención.

Momento: de color café.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Es probable que pensamientos del pasado vengan a ustedes y les cambie el humor. Sensaciones encontradas pero la posibilidad de no hacer caso. A veces nosotros mismos nos generamos la negatividad. Busquen la alegría de vivir dentro suyo.

Momento: de color verde bosque.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Geminianos día fresco con agilidad mental y resoluciones positivas. Alientan a crecer y a hacer cosas en esta jornada especialmente eficiente. Día valiente y con gran habilidad mental. En el plano afectivo con mucho incentivo y concordancia.

Momento: de color naranja.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Día para prestar atención con las firmas o las cosas que les prometen en el área de las actividades. Tómense su tiempo y revisen con cuidado. Posibilidad de retroceder en decisiones que fueron tomadas quizás sin pensar y que no ayudan.

Momento: de color violeta.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Compás de espera en esta jornada con atrasos o noticias que no llegan tal se esperaban. Es lunes, dejen que los tiempos se acomoden. Veracidad que se escucha y comprueba en el plano familiar. Hablar con cada uno ayudará más en esos conflictos.

Momento: de color crema.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Virginianos posibles inconvenientes con trámites que tienen importancia. Las finanzas estarían en franca mejoría, trayéndoles una nueva oleada de posibilidades. Todo llega, siempre. El amor también puede implicar cambios que de positivos darán alegría.

Momento: de color azul.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Respuestas que llegan dándoles alivio en varios planos de sus vidas. La salud con algo de stress del que deberán ocuparse. Todo repercute en todo, somos una unidad mente-cuerpo-alma. Procuren no comentar sus cosas a todos, no toda la gente es tal uno cree.

Momento: de color fucsia.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpianos habrían atisbos de posibilidad en el plano afectivo. De todos modos, pies de plomo, analicen el fondo de las cosas. Actitudes por parte de otros que pueden confundir, los aduladores no siempre son muy confiables. Noticias que interesan.

Momento: de color ámbar.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitarianos las oportunidades de hoy estarán centradas en las entrevistas laborales. Apunten a mayor seguridad y simpatía. Conversen con los suyos, compartan, no hagan de la reserva su método de vida. Hay personas que los quieren bien.

Momento: de color añil.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Cabritas lo que sientan pónganlo en palabras. Es importante transmitir las cosas que quienes queremos nos van despertando. El amor es a diario. Las actividades se desarrollarán con buen ritmo, entrevistas, reuniones o acuerdos.

Momento: de color turquesa.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Jornada bastante buena para trámites, pedidos, requerimientos o respuestas que se esperan en el ámbito de las actividades. Aguateros, por más que estén muy ocupados, procuren atender los requerimientos de sus parejas o de sus familias.

Momento: de color granate.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Se refrescan ideas que se habían descartado. Renacen proyectos con mayor madurez y expectativas concretas. Hay algunas posibilidades en el amor, con posibilidades de cambiar a favor. Ilusiones, añoranzas y sueños que se comparten.

Momento: de color rosa. HORÓSCOPO DEL MARTES 29 DE SEPTIEMBRE ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Arianos este martes apto para renovar sus aspiraciones y poder llevarlas a cabo con personas de su confianza. Sociedades y firmas muy bien. El amor está en una etapa de trance o cambios posibles, sobre todo el modo que tienen de manejarse en pareja.

Momento: de color amarillo claro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Taurinos intenten relacionarse de una manera más natural sin manipular sus modos. Eso no hace falta, uno es el que es. Trabajo en sintonía en el ámbito laboral, a las personas complicadas simplemente saber que son así y no involucrarse en su sintonía.

Momento: de color de color amaranto.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

La pugna por las posiciones en el trabajo es inútil. Alterarse por competir es poner en riesgo nuestros nervios y perderse de un día normal y apacible. Es importante hoy estar atentos a los trámites o llamados que deben hacer.

Momento: de color azulino.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cancerianos pregunten sin temor a ser tomadas mal sus inquietudes. Es bueno trabajar la autoestima y funcionar desde una mayor seguridad. La angustia constante nos va transformando. Hay que hacer lo imposible para cambiar el impulso interno.

Momento: de color rosa.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Leoninos el día con mucha tensión porque a veces es complicado el mundo del trabajo. Estar de acuerdo siempre es complicado, pero dialogar para acordar es posible. Las desventuras en el plano familiar son habituales, pero para preservar la armonía es bueno ceder.

Momento: de color verde bosque.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

A veces somos nosotros mismos los que hacemos boicot a nuestros proyectos. Probarse no es fracasar, hay que tratar de incluso aceptar cuando algo no nos sale como esperábamos o quisimos. La vida es un constante aprendizaje. Sientan paz.

Momento: de color cerceta.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Sentirán que son espectaculares algunas propuestas de negocios o trabajos. Presten mucha atención a lo que escuchan y lean bien lo escrito. No todo lo que brilla es oro. El amor como para consultar y compartir las dudas. Sientan apoyo.

Momento: de color azabache.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Presten atención escorpianos a situaciones que puedan dispararse en el ámbito laboral. Paciencia y tranquilidad para afrontar lo que para ustedes será alguna injusticia. Hay que poner más entusiasmo en el plano afectivo, demostrar más lo que se siente.

Momento: de color carmesí.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Día para hacerse el rato y plantearse un análisis de qué personas elegimos como parejas. Si ven que la tendencia es que siempre sufren, es porque hay algo negativo a lo que están acostumbrados a vivir. Renovación y ojos abiertos.

Momento: de color celeste.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Agilidad y nuevas soluciones llegando. Se disipan y concluyen asuntos de papeles que les darán alivio. El amor con alguna sensación de rutina que podría empeorar los vínculos. Procuren y apelen ser creativos y tengan ocurrencias que refresquen el amor.

Momento: de color magenta.





ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Hoy con un martes bastante quieto, respuestas prometidas que no estarían llegando. Apelen a su paciencia y ocúpense de las otras cosas que también esperan, trámites, llamados. Singularidad que les llamará la atención de personas que llegan a sus vidas.

Momento: de color agua.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Sinceridad en el área de las actividades, sabrán cosas que en algún punto les molestaría pero sepamos que siempre es mejor conectarnos con la verdad. Alivio en el plano afectivo, mayor comprensión y trabajo en conjunto. El amor siempre prima.

Momento: de color turquesa. HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Balancear la potencia de las emociones ayudará en este día con mucha actividad, con movimiento y cambios. Habría nuevas oportunidades de llegar a ascender en el trabajo o a cambiarlo. El amor con porcentaje de afinidad muy alta en los que recién empiezan. Momento: de color amarillo.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Verán venir nuevas posibilidades de trabajo que en muchos casos serán de altísima ayuda. Las esperanzas no deben perderse, cuando llegan las cosas que esperamos se refuerza el espíritu. En el amor traten de evitar producir reproches o reclamos innecesarios.

Momento: de color vainilla.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Mucho trabajo en esta jornada con calor emocional. Diálogos emotivos que aparejan posibilidades nuevas más fructuosas en el área de las actividades. Geminianos recibirán información interesante en el plano de las finanzas. Podrían aparecer negocios.

Momento: de color perla.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Hoy es un día en el que pueden aguardar con entusiasmo la llegada de llamados esperados en el plano afectivo. El amor puede estar tocando la puerta para aquellos que están solos. Día laborioso y fructífero en el ámbito de las actividades. Progreso.

Momento: de color celeste.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Leoninos esquiven hacerse eco de respuestas con mal modo, o con provocaciones que podrían generar aún más problemas. El trato entre las personas debiera ser cordial, ustedes, séanlo, laméntense de quienes no lo hacen. Finanzas en ascenso.

Momento: de color zanahoria.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Hoy es un día casi a contra reloj dados los inconvenientes que pueden traer los roces en el ámbito laboral. Las cosas se van a ir aclarando en las parejas, aquellos que deban tomar decisiones, hoy tendrán mucha lucidez mental y emocional. Algarabía.

Momento: de color manteca.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Demuestran su experiencia librianos en el plano de las actividades. Propongan tranquilos sus proyectos tanto en sus trabajos como en las posibles uniones comerciales que aspiran tener. Jornada lúcida y con entusiasmo. Amor, viento en popa.

Momento: de color rosa fuerte.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Se aclaran cosas en sus mentes luego de sentir confusiones por los mensajes dubitativos en el plano afectivo. Todo se verá, todo estará expuesto en los vínculos. Avance. Las actividades con intensidad y cansancio aparejado. Descansen.

Momento: de color azul Francia.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sentirán que lo que hasta ahora no encontraba eco o respuestas hoy aparecerán incluso con mucha apertura y aceptación. Antes de generar ilusiones a quienes ustedes saben que esperan más de lo que ustedes pueden darles, procuren sincerarse.

Momento: de color limón.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Digan sus opiniones en el ámbito laboral, siempre es mejor exponer los conceptos y dejar en claro desde el contribución lo que podemos aportar. Procuren no pensar tanto las cosas en el plano afectivo, sientan más, suelten, busquen elasticidad.

Momento: de color azul.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Acuarianos busquen resolver los asuntos pendientes con papeles o trámites. Traten de hacerse el rato también para hacer llamados necesarios. El amor con soltura y frescura que les va a dar más ánimos para seguir adelante en las relaciones de pareja.

Momento: de color frutilla.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos quizás sientan que las cosas les cuestan mucho, o que hay palos en las ruedas, lo mejor es quitarse los pensamientos derrotistas que además debilitan la autoestima. No duden que siempre las cosas van a mejorar, el esfuerzo, siempre se premia.

Momento: de color verde agua. HORÓSCOPO DEL JUEVES 1 DE OCTUBRE ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Sentirán que reciben comparaciones con otras personas en el ámbito laboral que no les gustarán. Procuren no hacer caso y también tratar de elevarse un poco más y ver con mejores ojos a todos. El amor y la salud muy bien aspectados. Busquen serenidad.

Momento: de color marrón dorado.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Hacen balance de sus actividades y sentirán regocijo por sus logros. Es importante el esfuerzo y el reconocimiento propio es un incentivo para seguir adelante. No dejen de realizar los trámites pendientes. Procuren no dejar inconclusos los diálogos con sus parejas.

Momento: de color plateado.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Sentirán que los plazos se acortan en esta jornada con mucha exigencia y actividad. Véanlos desde la realidad de que a ustedes les encanta el movimiento, la actividad y el dinamismo. Exitosas entrevistas, exámenes o reuniones importantes.

Momento: de color gris brillante.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cancerianos hay días que sentimos complicada la comunicación con los demás. Procuren hacer tranquilos las cosas sin producirse enojos o nervios innecesarios. Propónganse realizar alguna actividad física, dejar de fumar y conectarse con la Naturaleza.

Momento: de color verde.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Leoninos buena jornada para firmas, acuerdos o asuntos legales. El día les traerá posibilidades en el plano afectivo. Probabilidad de conversar con personas allegadas sobre proyectos. Busquen mejorar las relaciones familiares. Hay cosas pendientes.

Momento: de color zanahoria.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Es un día para reclamos, búsquedas, conversaciones o propuestas. Virginianos, estén atentos a llamados o noticias que les interesarán en el área de las actividades. Amor verdadero, para muchos es un nuevo punto de partida en todo sentido.

Momento: de color rosa.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos, procuren poner un freno a la sensibilidad extrema característica de este signo y aporten mayor racionalidad. Las emociones a veces nos hacen malas jugadas, por lo que es muy importante saberse bien y saberse manejar.

Momento: de color azabache.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)

Si sienten angustia por cuestiones afectivas, acudan a su capacidad de resurgir siempre. Naturaleza potente, nativos apasionados, no pidan seguir con cosas que les hacen mal. Quererse bien primero, buscar ser amado sanamente también. En el trabajo sobresaliente.

Momento: de color rojo.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Día suspicaz, procuren medir bien lo que manifiesten y actúen con inteligencia. Indiscutible que el modo con el que decimos las cosas, es el sello importante. Se sentirán complementados en el plano afectivo. Se darán cuenta de las enormes virtudes de quienes aman.

Momento: de color rosa.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Capricornianos, no todo es trabajo u ocupación. Procuren hoy hacer el tiempo necesario para poder pasar tiempo con quienes quieren, parejas, familias con quienes conviven. El tiempo pasa, el amor es impostergable.

Momento: de color violeta.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Se verán los resultados de sus esfuerzos y se trasladarán a las finanzas. Verán mejoría que los ayudará a ir pagando deudas adquiridas o realizar compras deseadas. Revisen sus papeles y no posterguen trámites importantes. El amor, con algarabía.

Momento: de color fucsia.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Sentirán que están muy listos para lograr que sus emprendimientos sean exitosos. También las promesas laborales o los llamados para trabajar. Día importante piscianos, lucirán su espíritu revitalizado. El amor con mucha esperanza de mejora.

Momento: de color manzana roja. HORÓSCOPO DEL VIERNES 2 DE OCTUBRE ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Día con expectativas en el área de las actividades. Aceleran gestiones en pos de resultados inmediatos. El tema finanzas va avanzando de manera positiva dándoles alivio general. La salud de estos potentes nativos quizás con demasiado stress.

Momento: de color rojizo.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Probablemente sientan menos contención por parte de la familia. Algo no está bien dentro de ustedes, revisen, pregúntense y sincérense con ustedes mismos. Verdades necesarias para apuntalar vínculos. Respiro y mayor tranquilidad en el plano de las finanzas.

Momento: de color celeste.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Descubren talentos en ustedes que no sabían que estaban dentro suyo. Arte, creatividad que plasmarán en alguna actividad que les haga sentir bien a ustedes mismos. Comprensión y compañía por parte de familiares, amigos o parejas. Felicidad.

Momento: de color rosa.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Día para que el ejercicio de la paciencia se lleve la mejor parte. Algunos atrasos de noticias o decisiones que no se concretan. Hoy la preocupación es por las finanzas. Deberán ir paso a paso y de manera organizada para poder solucionar.

Momento: de color amaranto.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Titubear en el amor podría decirse que significaría no saber bien qué es lo que se siente. Poder amar pasa por la capacidad de cada uno y por lo que significa el amor para cada uno. De todos modos, cuando toca a la puerta, seguramente va a primar ante todo lo demás.

Momento: de color violeta.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Movilización interna por asuntos que los preocupan. Sepan esperar que las cosas se acomoden por el bien de todos. Los pasos a seguir en el área de negocios es pensando bien hacia dónde se quiere llegar. Objetivos y proyecciones, piensen bien.

Momento: de color mandarina.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Día para sonrisas por noticias que llegan en el plano afectivo. Logran diálogos profundos y prometedores. Las actividades con algo de nervios y ansiedad, librianos arriba el ánimo que fuerzas no les faltan. Planes y deseos a futuro que los incentiva e ilusiona.

Momento: de color verde.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Hoy brillarán mostrando sus capacidades de buenos negociadores. Podrán firmar, acordar y convencer desde el mejor lado. Buena jornada con frutos positivos en el ámbito de las actividades. Procuren distender hacia la noche, permítanse divertirse.

Momento: de color amarillo oro.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitarianos procuren dejar de lado el resentimiento y busquen poder funcionar con mayor liviandad y elasticidad. Saber que desde ya no siempre se tiene razón. Noticias de avances en papeles, situaciones judiciales o trámites importantes.

Momento: de color azabache.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Viernes para adelantar el poder relajar las tensiones. Estén atentos a los llamados sobre todo aquellos que esperan noticias laborales. Día con posibilidades. Sepan aceptar las disculpas de quienes tienen el buen gesto de hacerlo.

Momento: de color cobre.



ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Acuarianos presten atención al gran cansancio que tienen. Las responsabilidades tienen su peso en todos nosotros, pero procuren respetar sus momentos de descanso. Inspiración y seducción en el plano afectivo. Planeen algo que les guste hacer.

Momento: de color rosa.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos en sus mentes muchos proyectos o perspectivas que desean hacer. Procuren focalizar por lo menos una sola cosa y apunten a tratar de lograrla. Hace bien poder decir lo que se siente aún sintiendo un poco de resquemor. Sensación de estar bien acompañados.

Momento: de color plateado. HORÓSCOPO DEL SÁBADO 3 DE OCTUBRE ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Importante tomarse su tiempo para pensar hacia dónde quieren ir respecto a las relaciones de pareja. Hay cosas que no pueden pasar, hay cosas que no pueden aceptarse. Arianos día reflexivo y para darse los propios gustos. Decisión.

Momento: de jazmín.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Los problemas son parte de la vida. Procuren no caer en pesimismo o en fundar ideas que no les aportarían nada bueno. La vida siempre sonríe, abran los ojos y tomen fuerza para dejar atrás lo negativo. Amplio espectro tenga ese sentido.

Momento: de color azul acero.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Busquen organizar sus casas. Descarten lo que no usan, muevan de lugar los muebles, aireen, renueven. Día de cambios incluso emocionalmente. Sábado alegre, traten de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida que hacen a la felicidad.

Momento: de color verde mar.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Apunten a revisar sus cuentas, a poner en orden sus papeles. Aprovechen la jornada de descanso, aquellos que no trabajen, para conectarse con cosas bellas y esquivar el stress. Movimiento interno, reacciones nuevas.

Momento: de color canela.



LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)

Sentir como si fuera la vida muy rutinaria, es algo agotador. Es casi profundizar esa sensación. Permítanse leoninos poder contar sus debilidades o disgustos, sus frustraciones o cosas que quisieron vivir y no pudieron. Decir, sana.

Momento: de color rosa.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La terquedad es una actitud humana que sólo genera involución y problemas con el otro. Cuando pensamos que siempre tenemos razón, es un problema porque lo más probable, es que no sea así. Sumando que es un gran peso para uno mismo.

Momento: de color marrón oscuro.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos si tienen un día complicado o con algo de broncas, traten de usar esa energía en cosas positivas, como la creatividad o la descarga de tensiones. Procuren relajar y apunten a respirar aire fresco que les recuerde que están vivos.

Momento: de color melón.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpianos, busquen tomarse las cosas con mayor tranquilidad y no de manera exagerada. Las responsabilidades existen y son necesarias, sólo ponerle menos presión interna les dará mayor bienestar. Hagan lo que puedan, relajen.

Momento: de color canela.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Ser buen amigo es vital en la vida. Hoy demuestran esa condición bella sagitarianos. Es un día novedoso con llamados que les harán pasar buenos momentos. Eviten hacer gastos extremos, evalúen antes y decidan lo que más necesitan.

Momento: de color aguamarina.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Procuren no descuidar las relaciones afectivas. A veces damos por sentado que el otro sabe que lo queremos, pero la demostración o los gestos o las palabras, son necesarios. Las actividades tienen su lugar, el amor, primero.

Momento: de color vino.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Argumentos válidos y razonables son la llave para arribar a buenas cosas. Virtudes y gestos constructivos son el mejor camino para resolver cuestiones o vínculos. Amor con entusiasmo y redescubrimiento. Momentos interesantes, sábado lindo.

Momento: de color lavanda.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos a veces no nos damos cuenta que el cansancio se va acumulando. Busquen hoy aquellos que no trabajen, descansar, relajar, hacer lo que puedan y darse algún gusto. Los tiempos deben pertenecernos también.

Momento: de color oliva. HORÓSCOPO DEL DOMINGO 4 DE OCTUBRE ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Sentir el día del modo que gusten aún teniendo q imaginarlo. Las sorpresas internas les dan posibilidades de ampliar el espectro creativo y usar favorablemente los impulsos puros y naturales de los arianos. Simpleza y relajación.

Momento: de color cereza.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Encontrar soluciones en este día con muchas posibilidades de sentir que hay cosas que realmente han terminado dentro de ustedes. La fortaleza taurina, dándoles la idiosincrasia pura que les demuestra el poder de resolución que son ustedes capaces de lograr.

Momento: de color blanco.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Casi inútil volver atrás con esos pensamientos que por momentos se tornan tortuosos. Crudas palabras pero la posible luz pequeña que se asoma para poder salir de los motivos que los hacen sentirse mal. Geminianos, a crecer y quererse.

Momento: de color púrpura.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Es una búsqueda constante de los corazones cancerianos lograr asentarse el plano afectivo. Hoy van a sentir aquellos que no tienen pareja, que en algún momento llega y que eso, va a ser así. Pongan sus pensamientos en todo lo que aspiran tener.

Momento: de color verde bosque.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Leoninos no se engañen a ustedes mismos fabricando cosas que no son tal quieren mostrar ante ustedes mismos. A veces, la falta de compañía nos hace fantasear y negar cosas. Nada que sea reprochable, lo que importa es no dejar de sentir.

Momento: de color lima.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Reemplazar la verdad, con cosas que creemos que son, no es válido. Dejar de lado tanta exigencia por parte de los demás, lleva a una calle casi sin salida. Buscar lo mejor de nosotros y exponerlo, alivia, propone y sobre todo, sana.

Momento: de color verde mar.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos domingo llano, tranquilo, sin sobresaltos y sobre todo, con mucho lugar en sus mentes para pensar y poder soltar sensaciones negativas. No mezclen lo que viven con sus parejas con lo que pasa con los demás. Liberación.

Momento: de color cereza.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Las cosas que pensamos o fantaseamos. No siempre se conectan con la realidad pura, traten de pensar en lo que ven y en lo que sienten ante ello, sin exagerar las emociones. Llegan a cubrir las necesidades que les demandan sus parejas.

Momento: de color canela.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

La susceptibilidad no es recomendable a la hora de tener que emitir juicios u opiniones en el plano familiar. Hoy un día algo tenso que en realidad debiera revertirse. Conectarse con la mejor parte de los demás, es una acción necesaria.

Momento: de color agua Nilo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Traten de no quitar el peso que tienen las pequeñas cosas que nuestros allegados valoran más que nosotros. Escuchar y poder comprender es un ítem más que necesario en la vida. Simples pensamientos les vienen a los que no deben temerles.

Momento: de color esmeralda.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Es derecho ser escuchado, acuarianos no sientan que no se los respeta, pronúnciense sin temor ni con la estima baja. Quizás un día algo triste, de todos modos, siempre hay que buscarle el sentido a cada vivencia y a cada estado anímico. Libertad.

Momento: de color blanco.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos las precisiones llegan en el plano afectivo. Verán develados ciertos misterios que los tenían tensos. Revisen las cosas que sienten, vean la medida de la que reciben beneficios internos, sean exigentes sin temor en el amor.

Momento: de color rojo.