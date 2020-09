Preocupa en Gualeguaychú el descenso en la aplicación de vacunas obligatorias

El personal de salud que trabaja en los vacunatorios dispuestos en los diferentes Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) municipales y provinciales de Gualeguaychú ha realizado un intenso trabajo durante el año para dar respuesta a la alta demanda de la sociedad, principalmente frente a las vacunas antigripales.



El Calendario Nacional de Vacunación cuenta con 18 vacunas para todas las poblaciones, que deben colocarse entre los primeros días de vida y la adultez, y otras dos exclusivas para las personas que viven en zonas de riesgo (fiebre amarilla y fiebre hemorrágica argentina).



El Sistema Integrado de Salud de Gualeguaychú ha realizado un intenso trabajo durante 2020 y fue el personal que trabaja en los CAPS que atendió y respondió a la demanda de la vacuna antigripal de la comunidad en plena pandemia. Durante todo 2019 se aplicaron 11863 vacunas antigripales en adultos y 3177 pediátricos, mientras que de enero a julio de este año la vacunación alcanzó a 13560 adultos y 2188 dosis en la población pediátrica.



No sucedió lo mismo con las vacunas obligatorias que figuran en el Calendario Nacional de Vacunación, las cuales son sumamente importantes para no contraer enfermedades graves. De enero a julio de 2019 se aplicaron 29.893 dosis en Gualeguaychú, contabilizando los CAPS municipales, provinciales y el Hospital; mientras que en el mismo periodo de este año se aplicaron 24.3825 dosis.



"Las vacunación es un pilar fundamental de la Salud Pública", indicó Karen Bouchatón, directora de Salud Comunitaria de la Municipalidad, que consideró que "la obligatoriedad y gratuidad como facilitadora de acceso a este recurso es una conquista y un bien invalorable para una sociedad y un estado que concibe a la salud como un derecho universal".



Las vacunas nos protegen contra enfermedades inmuno prevenibles, salvan vidas, especialmente en los periodos de vida en que los individuos presentan una mayor vulnerabilidad. En los países donde se vacuna de forma rutinaria a toda la población, muchas enfermedades han sido erradicadas o ha disminuido mucho su incidencia. La vacuna no sólo protege a quien la recibe sino a toda la comunidad.



Son un medio de control de enfermedades que en el pasado eran muy comunes y graves: tétanos, polio, meningitis. Un ejemplo es la viruela: una enfermedad muy grave que, afortunadamente, gracias a las vacunas, ya no existe en el mundo y, por lo tanto, ya no nos vacunamos contra ella.



Las vacunas dan la información necesaria al organismo para combatir la infección y evitar, de esta manera, hospitalizaciones y muertes prematuras.



"Muchas enfermedades no desaparecieron porque exista el COVID, y por lo tanto no debemos bajar la guardia y aprovechar esta etapa para vacunarnos. Los vacunatorios son lugares cuidados y seguros", recordó la funcionaria municipal.



Desde el Hospital Centenario informaron que el vacunatorio de la institución fue trasladado al CAPS Patico Daneri (San Martín casi Juan Domingo Perón), para evitar la concurrencia de las familias efector de salud durante la pandemia y generar un espacio seguro.



"Para que no reaparezcan las enfermedades que se han erradicado y/o disminuido sus consecuencias graves para la salud, necesitamos tener coberturas altas de vacunación. Es decir, que la mayor parte de la población se vacune genera la denominada 'inmunidad de rebaño'; y cuando me vacuno protejo también a los más vulnerables", manifestó Bouchatón.



La pandemia y la imposibilidad de salir de los hogares en muchos casos, e incluso el temor al contagio, pudieron influir en la disminución, pero las autoridades sanitarias de la ciudad remarcaron que los 10 vacunatorios públicos que existen en Gualeguaychú fueron adaptados especialmente para la emergencia sanitaria para que las madres concurran con sus hijos e hijas de forma segura y tranquila. (El Día)