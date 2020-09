Fotografiaron un "diablo de fuego" en los incendios de Córdoba

Los devastadores incendios en Córdoba aún no cesan. Cientos de personas están trabajando diariamente para combatir el fuego que afecta a algunas zonas de sierras de la provincia.



En ese marco, se conoció una estremecedora imagen que tomó un fotógrafo que estaba haciendo la cobertura de lo que pasa para distintos medios provinciales. El hombre capturó una fotografía de lo que parece ser un "diablo de fuego" gigante, capa, cuernos y un bastón en la mano.



Charly Soto es el nombre del profesional que tomó la imagen el último miércoles. Él dijo que nunca vio algo de esa magnitud. Era su segundo día al lado de los bomberos y vivió en carne propia la angusta al ver que el fuego cruzó la ruta 34 y se fue para el otro valle.



Charly tomó más de 300 fotografías ese día, sin saber que, al llegar a su casa y revisar el material, se iba a encontrar con el aterrador diablo de fuego. "Yo me di cuenta después, en el momento estaba enfocando en esos penachos que tienen las sierras que son hermosos y se estaban quemando. Pero cuando la vi no lo podía creer, es tan concreta la foto. La interpretacion depende de cada uno, de su fe, de sus miedos, pero la imagen está", manifestó en una entrevista con El Doce.



El hombre compartió la foto en su cuenta de Facebook y la publicación no tardó en hacerse viral en todo el país. Actualmente, más de 1500 personas la compartieron y además otras mostraron su asombro.