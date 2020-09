Fallecida en un tratamiento anticelulitis: "No tenía patologías", dijo el fiscal

Policiales Una mujer de 45 años falleció durante un tratamiento estético en Entre Ríos

Una mujer de 45 años que realizaba un tratamiento estético denominado "carboxiterapia" falleció en la ciudad entrerriana de Concordia, al concurrir a la segunda sesión de este método que consiste en colocarse gas carbónico debajo de la piel para eliminar celulitis, estrías y grasa localizada, informaron este viernes fuentes judiciales."No tenía patologías, se estaba haciendo un tratamiento estético, y en su segunda sesión se descompensó, una ambulancia la trasladó al Sanatorio Garat pero no hubo forma de reanimarla y falleció", indicó ael fiscal Martín Núñez.El fiscal detalló que la semana próxima continuarán con nuevas pericias para determinar "si el lugar y los médicos estaban habilitados, y si era de su incumbencia la terapia que le realizaban"."En la primera impresión parece estar habilitado, son profesionales conocidos, tenían los títulos en la pared y las matrículas en la puerta del local céntrico, pero debemos esperar la información del Ministerio de Salud", agregó.En ese sentido, el fiscal remarcó que para imputar a los médicos "tiene que haber dolo o imprudencia o impericia" y "hasta que eso no se acredite y se establezcan las formas y circunstancias de la muerte deben ser tratadas como inocentes".Asimismo, señaló que secuestraron computadoras, los DVR de las cámaras de seguridad, la aparatología que se utilizó para la terapia, agendas y otros elementos de interés, y serán citadas a declarar "personas que poseen información relevante".Los resultados, sumados a los análisis de sangre y de distintos órganos, tejidos y fluidos, también "estarán la semana próxima, y allí podremos saber la causa" del fallecimiento, apuntó Núñez.El marido de la mujer fallecida fue quien detalló que "no padecía ninguna patología, ni dolencia física" y por eso realizó la denuncia por mala praxis, agregó Núñez.